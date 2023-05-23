أسعار الأضاحي 2023 في المحافظات.. اعرفها

تشغل أسعار الأضاحي 2023 في جميع المحافظات بال جميع المسلمين خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ويرغبون في معرفة أسعارها قبل القيام بالشراء في الأيام القليلة المتبقية قبل العيد، وبالتالي، يعد هذا الموضوع محل اهتمام كبير للجميع، خاصة الذين يرغبون في تقديم الأضاحي في هذه المناسبة المباركة.

وتختلف أسعار الاضاحي 2023 في جميع المحافظات، عن بعضها في أسعار الأضاحي من الأغنام والمواشي، كما تختلف أسعار اللحوم الحمراء في كل محافظة.

أسعار الأضحي 2023 في جميع المحافظات

وتستعرض الوطن في السطور التالية أسعار الأضاحي 2023 في جميع المحافظات.

أسعار الأضاحي 2023 في محافظة سوهاج

وجاءت أسعار الأضاحي 2023 في سوهاج، بحسب ما صرح به «خلف حمادة»، 60 عامًا، تاجر ماشية، يقيم بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج لـ«الوطن» كالتالي:

- سعر كيلو القائم من العجول البقري من 130 إلى 135 جنيهًا.

- سعر كيلو من الجاموس يتراوح ما بين 120 إلى 130 جنيهًا.

- سعر كيلو الماعز القائم بـ130 جنيها.

- سعر كيلو الضأن القائم الخروف بلغ سعره إلى 150 جنيه

- سعر كيلو الماعز القائم بـ140 جنيها.

ويبلغ سعر العجل الواحد متوسط 50 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي 2023 في محافظة كفر الشيخ

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأضاحي جاءت متفاوتة من حيث الوزن والنوع، للأضحية، والتي جاءت كالآتي:

- سعر عجل البقر للأضحية يبدأ من 38 حتى 55 ألف جنيه.

- سعر خروف الأضحية يبدأ من 7500 حتى 11 ألف جنيه.

- سعر عجل الجاموس للأضحية يبدأ من 40 حتى 60 ألف جنيه.

- سعر الماعز للأضحية يبدأ من 4 آلاف حتى 8000 آلاف جنيه.

أسعار الأضاحي في محافظة الفيوم

وفي نفس السياق أوضح رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، في تصريح لـ«الوطن» عن أسعار الأضاحي 2023 بمحافظة الفيوم جاءت كالتالي:

- سعر كيلو لحم الغنم قائم: يتراوح بين 130 وحتى 140 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البقري القائم: يقع بين 120 وحتى 140 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم: يتراوح بين 110 وحتى 120 جنيهًا للكيلو.

- ويسجل سعر كيلو لحم الماعز: ما بين 150 وحتى 160 جنيهًا للكيلو.