بشرى سارة قبل عيد الأضحى 2023.. انخفاض أسعار المواشي بالشرقية

زفّ المهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، بشرى سارة لأهالي المحافظة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى 2023، لمن يرغبون في شراء أضحيات العيد بأنه سيحدث انفراجة في السوق ويتم عرض المواشي قائمة ولحوم بأسعار أقل خلال أيام قليلة، وذلك بعد إعلان وزارة الزراعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف وإضافتها بواقع 211 ألف طن.

يسعى العديد من المواطنين لشراء المواشي قبل عيد الأضحى 2023

وفي هذا التوقيت وحتى اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2023، وبحسب ما أوضح حافظ الغنام، تاجر المواشي من الضأن والماعز بالشرقية، لـ«الوطن»، يسعى العديد من المواطنين لشراء المواشي سواء من البقر والجاموس أو الأغنام والماعز لتربيتها قبيل فترة العيد، وخاصة أهل الريف لتوفر الحظائر والأعلاف لديهم فيما ينتظر معظم أهل المدن قبيل العيد بأيام قلائل لشراء الأضحية.

أسعار المواشي قبل عيد الأضحى 2023

ولفت إلى أسعار الضأن من حيث سعر الكيلو قائما بمتراوح 130 وحتى 140 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الماعز قائما من 140 وحتى 150 جنيها، فيما يستطيع المستهلك شراء الأضحية بالممارسة إذ يبدأ سعر الواحدة بنحو 7 آلاف جنيه، معلقا: «الإقبال متوسط في الوقت الحالي ويزداد الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى لكن السوق مستقر نسبيا»، حسب قوله.

ومن جانبه أشار قمر العبيط، تاجر المواشي بالشرقية، إلى أن أسعار المواشي واللحوم تتأثر بأسعار الأعلاف، فالعلاقة طردية فتنخفض أسعار المواشي واللحوم بانخفاض اسعار الأعلاف، متابعا أنه تلاحظ انخفاض أسعار الأعلاف إذ سجل سعر طن الذرة انخفاضا في الطن يصل لنحو 2000 جنيه، مضيفا: الانخفاض محدود ولكن بريق أمل للتجار والجمهور، ومبشر لانخفاض جديد لأسعار الأعلاف خلال الأيام المقبلة وفقا لجهود الدولة وهذا يعود على السوق، فيقبل المربيون على تربية المواشي وبالتالي يزيد العرض ويقل السعر.

وأوضح قمر العبيط، لـ«الوطن»، أسعار المواشي قائمة للبقر والجاموس والجمل على النحو التالي:

متراوح أسعار كيلو اللحم البقري للعجل الذكر «صاحي» 130 وحتى 140 جنيها.

سعر كيلو الجاموس قبل عيد الأضحى 2023

فيما يسجل سعر كيلو الجاموس «صاحي» للعجل الذكر 120 جنيها.

ويبلغ سعر الجمل ويباع غالبا بالممارسة وليس بسعر الكيلو في الغالب، ويبدأ سعره من 40 ألف جنيه للقاعود «الجمل صغير السن» فيما يتراوح سعر الجمل الكبير من 70 وحتى 100 ألف جنيه.

أسعار المواشي في سوق الشرقية «صاحي» قبل عيد الأضحي 2023

ومن جانبه، قال تاجر المواشي محمد جمال، في حديث لـ«الوطن»، إن البعض يفضل شراء البتلو لأنه أقل تكلفة وخفيف بالنسبة للمستهلكين من حيث تناوله كطعام، مضيفا أنه يباع بمتراوح سعر من 10 إلى 15 ألف جنيه، فضلا عن أسعار البقر والجاموس الوالد والحلاب للتربية ودر اللبن من 45 ألف جنيه وحتى 75 ألف جنيه، بينما يتراوح الجاموس والبقر لحم من 95 ألف جنيه وحتى 115 جنيها.

الإفراج عن أعلاف بقيمة 99 مليون دولار

واختتم المهندس ناجي رمضان، حديثه لـ«الوطن»، لافتا إلى أن الإفراج عن الأعلاف وإضافاتها في الموانئ بواقع 211 ألف طن من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف بقيمة 99 مليون دولار يعود بالإيجاب على أسعار الأعلاف ويخفض أسعار البيع أمام المربين والتجار، ما يعود بانفراجة في السوق، وبالتالي انخفاض أسعار المواشي واللحوم والتي بدت في انخفاض أسعار الأعلاف حاليا، مؤكدا على دعم الدولة للمشروع القومي لإحياء البتلو بقيمة 6 مليارات جنيه دعم ما يثمر عن إنتاجية كبيرة من المواشي في السوق لاحقا.