أسعار المواشي في مصر 2022.. وكيفية الحصول عليها من منافذ وزارة الزراعة

قبل أيام قليلة من استقبال عيد الأضحى المبارك، يزداد البحث عن أسعار المواشي في مصر 2022، خاصة بالنسبة للراغبين في تلبية ما أمرهم الله تعالى به وتقربا إليه من خلال الأضحية، لذا كثرت عمليات البحث عبر «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، عن أسعار الأضحية المختلفة لإعداد التكلفة اللازمة لشرائها في الفترة المقبلة.

وتختلف أسعار المواشي في مصر 2022 في الأسواق المنتشرة حول الجمهورية، كما تختلف الأسعار في وزارة الزراعة التي دائما ما تعمل على طرح كميات مناسبة من الأضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين.

أسعار المواشي في مصر 2022

وينتظر العديد من الأشخاص، طرح وزارة الزراعة للمواشي المختلفة والأضاحي في منافذها، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان لها، بدء حجز وطرح المواشي للمواطنين غدا الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي أسعار المواشي 2022 في وزارة الزراعة.

أسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة

من المتوقع أن تكون الأسعار مثل العام الماضي ولن تتختلف كثيرا، وفقا لوزارة الزراعة، والتي جاءت كالتالي:

- سعر كيلو العجول بـ70 جنيهًا.

- سعر كيلو الخراف وصل إلى 75 جنيها، ليباع الرأس الواحد من الضاني بسعر يصل لـ6 آلاف جنيه تقريبا بحسب الوزن.

- سعر العجل الواحد يصل لـ32 ألف جنيه.

وكان مصدر في وزارة الزراعة أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّه سيتم طرح وعرض الأضاحي أمام المواطنين لحجزها، بموجب بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، لافتة إلى أنّ الحجز في قطاع الإنتاج يتم وفق إجراءات محددة، وتكون بمقدم حجز.

ويتم تسليم الأضحية للمواطنين في الوقت الذي يحدده الشخص حاجز الأضحية، على أن يكون الدفع إلكترونيًا، أو من خلال مقر القطاع الزراعي بالدقي، أو في جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، والتي تتواجد بها الأضاحي، ومشتل قها بالقليوبية، ومزارع قطاع الإنتاج بكفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية، ومزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.