الذهب يتراجع عالميا بسبب أزمة الدين الأمريكي.. كم سعر الأوقية؟

تراجع الذهب نحو 1960 دولارًا للأوقية اليوم، مواصلاً خسائر الجلسة السابقة، متأثرًا بقوة الدولار وسط آمال بتجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون، حيث أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين، مجددًا أن الولايات المتحدة قد تتعرض لخطر التخلف عن السداد بحلول الأول من يونيو.

اقترح إمكانية رفع أسعار الفائدة

واقترحت إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى هذا العام، في حين وصف كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار رفع أسعار الفائدة في يونيو بأنه قرار قريب، تزامنا مع تقليص الأسواق رهاناتها على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، حيث شوهدت أسعار الفائدة ثابتة عند 4.7% بحلول ديسمبر.

أعلى مستوى للذهب

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020.

ومن المتوقع تداول الذهب عند مستوى 2041.89 دولار أمريكي/ طن أونصة، بحلول نهاية هذا الربع من العام الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics. بالنظر إلى المستقبل، وسيتم التداول عند 2120.72 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.