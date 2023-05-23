فرحة أهالي الإسكندرية بقرار الصلاة على النبي في المساجد: «هنوزع رز بلبن وشربات»

يستعد العديد من أهالي الإسكندرية لتوزيع حلوى الأرز باللبن والبونبوني والشربات أمام مساجد الإسكندرية بعد صلاة الجمعة المقبلة بمختلف مناطق المحافظة، تعبيرا عن فرحتهم بالقرار الذي سيتم تطبيقه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وهو تخصيص 5 دقائق لترديد الصلاة على النبي جهرا بكافة المساجد الكبرى، وذلك تزامنا مع قرار عودة المساجد لدورها الدعوي وبدء النشاط الصيفي للأطفال لحفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية وتعليمهم صحيح الدين وقصص الأنبياء، الأمر الذي لاقى ترحيبا وسعادة كبيرة من المواطنين.

فرحة الأهالي بقرار الأوقاف

«هوزع رز بلبن أمام وداخل المسجد للكبار والأطفال»، هكذا بدأت هويدا عبد المنعم حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن منطقة الدخيلة في الإسكندرية بالكامل سعيدة جدا بما يحدث الآن في المساجد سواء النشاط الصيفي للأطفال، أو ترديد الصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة، مضيفة «إحنا أهالي الإسكندرية بنحب نعبر عن فرحتنا عملي، وهنوزع رز بلبن في المساجد تعبيرا عن فرحتنا، بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، من خلال عمل عدد كبير من أطباق الأرز باللبن، وهنكون متواجدين عند مسجد سناني بالدخيلة وهنفرح مع بعض كلنا».

توزيع بونبوني وشربات

وأضافت ماجدة عبد اللطيف من حي العجمى، أنها اتفقت مع صديقاتها على توزيع الأرز بلبن والبونبوني والشربات أمام مسجد العرفان بالبيطاش، تعبيرا عن سعادتهن بهذا القرار، «كنا في حاجة ماسة لمثل هذا القرار، حتى يتعلم أبناؤنا صحيح الدين وحفظ القرآن من خلال شيوخنا الأجلاء الموثوق فيهم، وأرى أن هذا القرار من أروع قرارات وزارة الأوقاف».

سعادة الشيوخ بالقرارات

فيما أعرب الشيخ محمود بكري، إمام مسجد العرفان بالإسكندرية، عن سعادته برد فعل المصلين بالمسجد فور علمهم بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والجميع يتسابق لإشراك الأبناء في النشاط الصيفي بالمسجد.

وأشار الشيخ أبو المعارف سلاطين، أن عدد الأطفال بمسجد محمد موسى بالهانوفيل تخطى الـ1000 طفل، وجميعهم حضروا لحفظ القرآن الكريم وتعلم قواعد الدين الصحيح والأخلاق وقصص الأنبياء، وأوصانا الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بالالتزام بالمواعيد ومراعاة الأعمار السنية للأطفال، والصبر في الشرح وتعليمهم بشكل صحيح وهادئ.