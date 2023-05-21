«الأوقاف» تحدد صيغة موحدة للصلاة على النبي بجميع المساجد.. تعرف عليها

حددت وزارة الأوقاف، الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي، يوم الجمعة المقبلة عقب صلاة الجمعة مباشرة في جميع المساجد، وفقا لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وهي الصيغة التي سيجرى ترديدها في كل مساجد لمدة من 3 إلى 5 دقائق الجمعة المقبل.

صيغة الصلاة على النبي

وحدد وزارة الأوقاف صيغة الصلاة على النبي، وهي: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

وتعتبر صيغة الصلاة على النبي التي ذكرتها الأوقاف، هي الصيغة المستقرة المتفق عليها، وأكد الشيخ محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لـ«الوطن»، أن قرار توحيد صيغة الصلاة على النبي في المساجد أمر طيب، ويسهم في صناعة حالة إيمانية رائعة، خاصة أن الصلاة على النبي لها فضائل عديدة، ومن الأمور المحببة للمسلمين في كل بقاع الأرض، وثوابها كبير.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أنه تطبيق عملي لمضمون الخطبة التي ستتحدث عن فضائل الصلاة على النبي، تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.

الصلاة على النبي بجميع المساجد

وأكد وزير الأوقاف أن هذا القرار يأتي حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف تخصص مجلس الصلاة على النبي كل خميس، في جميع المساجد يشارك فيها الجمهور بحضور الأئمة وكبار المشايخ.

مجلس الصلاة على النبي للأطفال

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن تخصيص يوم الخميس أيضا للأطفال لعقد مجلس للصلاة على النبي ضمن أنشطة البرنامج الصيفي على أن يكون يوم الأحد مخصص لترديد أسماء الله الحسنى حتى يعلم الأطفال فضل الصلاة على النبي ويحفظون أسماء الله الحسني.