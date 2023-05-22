أماكن ومواعيد تمركز سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بالإسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها بدء من اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من الشهر الجاري للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أماكن ومواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة وهي كالتالي:

** مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر من 9 صباحا لـ 8 مساء.

** مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة وسط » بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 ص إلى 8 مساء.

** مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا لـ 3.30 عصرا.

** مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا لـ 9 مساء.

** مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة يوم الجمعة من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

آلية التواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور أرقام تليفونات ليتمكن المواطن بالاتصال بسيارات خدمة العملاء المتنقلة كالتالي:

** للتواصل سيارة شرق 01275918005

** للتواصل سيارة وسط 01275918001

** للتواصل سيارة غرب 01275918003

تعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين كالتالي: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوي - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، لافتا إلى أنه يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.