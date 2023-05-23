حالة الطقس غدا.. أمطار على 12 محافظة وتحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تشهد سقوط أمطار على 12 محافظة، مع نشاط للرياح على جميع المحافظات وتبلغ أقصى سرعة لها 36 كيلومترا في الساعة، كما حذرت المواطنين منها وخاصة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، مع تكون الغيوم الجزئية على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب وشمال الصعيد، على أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً بارد في آخر الليل.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، ذكر بيان الأرصاد الجوية تعرض محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحير، لسقوط أمطار بنسبة 20%، وتسجل العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة مع طقس غائم جزئيا، وسرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا الأربعاء

كما تشهد محافظات بورسعيد والسويس سقوط أمطار بنسبة 20%، وتسجل سرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة، وتسجل العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، ومن المتوقع سقوط أمطار على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتسجل العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، مع تكون الغيوم الجزئية.

وتشهد أيضا محافظات جنوب الصعيد سقوط أمطار على الأقصر وأسوان والوادي الجديد وقنا بنسبة 20%، مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح، وتسجل العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في القاهرة الكبرى، تشهد نشاط للرياح وتصل سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وتسجل العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.

وتتكون الغيوم الجزئية في محافظات جنوب الوجه البحري إذ تسجل العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وتبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة تصل إلى 2 متر وتكون شمالية شرقية، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى 1.5 متر.