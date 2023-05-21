الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات: رياح محملة بالأتربة وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في مصر الاثنين الموافق 22 مايو الجاري، الذي يشهد اضطرابًا جويًا، حيث من المتوقع أن يحدث ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بينما يزداد نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة فضلًا عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وذلك وفقًا لبيان الأرصاد حول حالة الطقس.

تستعرض«الوطن» حالة الطقس غدا في مصر فضلًا عن درجات الحرارة في محافظات مصر، والظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد في بيانها حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

الطقس في القاهرة غدا

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّ حالة الطقس في القاهرة غدا الاثنين تشهد طقس معتدل في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا، ويصبح معتدل ليلًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس في مصر فإنّ درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الإثنين تأتي كالتالي:

محافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25 درجة.

أمطار ورياح مثيرة للرمال

وكشفت الأرصاد أنّ هناك ظاهرتين جويتين تضربان المحافظات ضمن حالة الطقس في مصر غدا وهما:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر، وسيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.