أخبار سارة للموظفين وأصحاب المعاشات.. احسب مرتبك بعد زيادة شهر يوليو

يترقب نحو 5 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حلول شهر يوليو 2023؛ لصرف الزيادة على مرتباتهم الشهرية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 1000 جنيه، والتي بدأ الصرف بها مع مرتبات شهر أبريل الماضي.

5 ملايين موظف يستفيدون من علاوة يوليو

لكن شهر يوليو يحمل الكثير من البشرى والأخبار السارة لجموع المواطنين في مصر لا سيما الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية وأسرهم، ومن بينهم 5 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة وأسرهم، بما يبلغ إجمالي عدد الموظفين وأسرهم نحو 20 مليون فرد.

زيادة 7% في يوليو المقبل

ومن البشرى السارة للموظفين في قطاعات الحكومة عند حصولهم على مرتبات يوليو 2023 ، أن زيادة الألف التي أقرت سيضاف إليها 7% وهي نسبة العلاوة الدورية المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وقد تزيد النسبة إلى 8% بقرار متوقع صدوره من رئيس مجلس الوزراء.

ولن تقتصر الأخبار السارة على موظفي الحكومة فقط، وإنما تمتد لأصحاب المعاشات أيضا الذين سيحصلون على نفس العلاوة الدورية وربما تزيد لتتراوح من 10 إلى 15%، وكذلك عمال القطاع الخاص الذين سيحصلون على العلاوة الدورية، وفقًا لنصوص مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

3745 جنيها الحد الأدنى للدرجات الوظيفية

«الوطن» تستعرض الحد الأدنى لمرتبات الموظفين في يوليو المقبل بعد زيادة الـ1000 جنيه التي أقرها الرئيس في أبريل الماضي، وإضافة نسبة العلاوة الدورية السنوية في يوليو المقبل، بحسب الدرجات الوظيفية؛ لتكون على النحو التالي:

- الحد الأدنى لأقل الدرجات الوظيفية ( الدرجة السادسة) 3500 جنيه + 7 % (3745 جنيهًا).

- الدرجة الخامسة 4240 جنيهًا + 7% (4536.8 جنيه).

- الدرجة الرابعة 4480 جنيها + 7% (4793.6 جنيه).

- الدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه + 7% (5350 جنيهًا).

- الدرجة الثانية 5200 + 7% (5564 جنيهًا).

- الدرجة الأولى 5800 + 7% (6206)

- موظفو درجة الماجستير 6000 جنيه + 7% (6420 جنيهًا).

- موظفو درجة الدكتوراه 7000 جنيه + 7% (7490 جنيهًا).

- درجة المدير العام 6400 جنيه + 7% (6848 جنيهًا).

- الدرجة العالية 7600 جنيه + 7% (8132 جنيهًا).

- الدرجة الممتازة 10000 جنيه +7% (10700 جنيه).