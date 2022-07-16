لو فلوسك خلصت.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، بدأ الكثير من الموظفين العاملين في الدولة التساؤل عن موعد قبض المرتبات الخاصة بشهر يوليو الجاري، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، بعد أن تم صرف مرتب الشهر الماضي بأكمله في إجازة العيد.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري من عام 2022، وفق ما أعنت عنه وزارة المالية، والتي جاءت كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

أوضحت وزارة المالية في كتاب دوري لها موعد صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022، لتكون كالآتي:

صرف مرتبات شهر يوليو الأحد 24 يوليو

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022 ليكون يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، ليتم صرفها لعدد 33 وزارة وهيئة، جاءت كالتالي:

- الهيئات المستقلة: يتم صرف مرتبات شهر يوليو يوم الأحد لتلك الهيئات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، أمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

- الوزارات: كما يتم صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين العاملين بهذه الوزارات «البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الأوقاف، الداخلية، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإنتاج الحربي، القوة العاملة، الاتصالات، النقل، التموين، التضامن الاجتماعي، الصحة».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: وفي نفس اليوم يتم صرف المرتبات لتلك المديريات أيضا ، وهي «الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق».

صرف مرتبات شهر يوليو الاثنين 25 يوليو

كما يتم صرف مرتبات شهر يوليو يوم الإثنين الموافق 25 يوليو للفئات التالية:

- الهيئات المستقلة: يتم صرف المرتبات الخاصة بالموظفين يوم الإثنين لهذه الفئات «القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الغفتاء، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئلسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات.

- الوزارات: كما يتم صرف مرتبات شهر يوليو يوم الإثنين للموظفين العاملين في تلك الوزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: وبالنسبة للمديريات التي يتم صرف مرتبات شهر يوليو لها فتمثلت في الآتي «دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطبي البيطري، الشباب والرياضة».