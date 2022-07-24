مرتبات شهر يوليو 2022.. بدء الصرف اليوم لموظفي 33 وزارة وجهة

مرتبات شهر يوليو 2022 بدأ الموظفون والعاملون بـ 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صرفها مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لـ 24 يوليو الجاري، على أن يبدأ الموظفون والعاملون بـ 33 وزارة وجهة حكومية أخرى الصرف صباح غد الأثنين.

ونسق مواعيد مرتبات شهر يوليو 2022 كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي، مواعيد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 على التوالي.

مرتبات شهر يوليو 2022 للعاملين بـ 33 وزارة غدًا

ووفقًا للكتاب الدوري تبدأ مواعيد مرتبات شهر يوليو 2022 صباح اليوم الأحد بالصرف للموظفين والعاملين بـ 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، على أن تبدأ الجهات والهيئات والوزرات التابعة لـ 33 وزارة أخرى صرف مرتبات شهر يوليو 2022 صباح غد.

وبحسب الكتاب الدوري، من المقرر صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للعاملين الموظفين بوزارات الصحة والسكان والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والعدل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والري والموارد المائية بالإضافة إلى العاملين بوزارة السياحة والاثار.

الوزارات التي تصرف مرتبات شهر يوليو اليوم

كما يصرف العاملون مرتبات شهر يوليو 2022 اليوم الأحد بوزارات التعاون الدولي وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمالية.

ويصرف مرتبات شهر يوليو 2022 العاملون والموظفون بهيئات السكة الحديد وقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز تنمية المشروعات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة