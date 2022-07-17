الأحد المقبل.. بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 للعاملين بـ66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة؛ يوم الأحد المقبل الموافق 24 يوليو الحالي على مدار 5 أيام، وتنتهي من صرف المرتبات لكافة العاملين في اليوم الأخير من الشهر الحالي الموافق لـ31 يوليو.

كانت وزارة المالية، أصدرت في نهاية الشهر الماضي يونيو 2022 كتابا دوريا يحدد مواعيد صرف مرتبات أشهر يونيو ويوليو وأغسطس على التوالي، إذ قسم الكتاب الدوري مواعيد الصرف على مدار 5 أيام لمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات؛ على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات العاملين بـ33 وزارة يوم الأحد المقبل

وبحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية، حددت يوم الأحد المقبل الموافق 24 يوليو الحالي للعاملين والموظفين بـ33 جهة ووزارة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ثم صرف مرتبات العاملين بـ33 وزارة وجهة أخرى يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الحالي.

ووفقاً للكتاب الدوري تحدد أيام 26 و27 و31 يوليو 2022 موعدًا لصرف مرتبات يوليو 2022، لكافة الموظفين والعاملين بالـ 66 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة سلفاً.

إتاحة المرتبات بماكينات الصراف الآلي

ونبه الكتاب الدوري لوزارة المالية على الجهات الإدارية، ضرورة إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بالإضافة إلى إتاحة صرف مرتبات يوليو 2022 لكافة العاملين في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.