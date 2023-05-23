ضبط 128 طن قمح قبل تحويلها لعلف مواشي في المنيا

ضبطت محافظة المنيا 128 طن قمح قبل تحويلها لأعلاف ماشية، وذلك خلال حملات مكبرة بالقرى والمراكز لمواجهة عمليات التهريب، حفاظا على المحصول الاستراتيجي.

ضبط كميات كبيرة من القمح

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، عن ضبط كميات من القمح تصل إلى 79 طنا من المحصول بهدف الاحتكار، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

ضبط 4 سيارات محملة بالمحصول

كما تم ضبط 4 سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 49 طنا، ولم تحصل على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها للشون المخصصة لذلك.

وأعلنت مديرية التموين عن توريد 309 آلاف طن و657 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.