وظائف شاغرة بجامعة المنصورة.. اعرف شروط التقديم

أعلنت إدارة مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة بالدقهلية، وجود وظائف شاغرة، موضحة الأوراق المطلوبة، والشروط الخاصة بالوظيفة من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظائف شاغرة بجامعة المنصورة

وأكدت الإدارة أن المركز يحتاج لوظائف متعددة، وهي:

- أخصائي تطوير مهني

- مسؤول تدريب

- مسؤول ريادة الأعمال و العمل الحر

- مسؤول توظيف والعلاقات مع أصحاب العمل

شروط التقديم والأوراق المطلوبة

وحدد المركز شروط خاصة للوظيفة على المتقدم أن يتحلى بها، و هي أن يكون المتقدم من العاملين بجامعة المنصورة، وعلى المتقدم أن يقوم بتجهيز الاوراق المطلوبه للتقديم للوظيفة وهي:

- إرسال السيرة الذاتية الخاصة به

- خطاب حافز

- بيان حالة إلى مكتب المدير التنفيذي بمراكز التطوير المهني

وأكد أن من يرغب التقديم بالتوجه إلى مقر الإدارة بمجمع الخدمات الطلابية أمام كلية التربية بجامعة المنصورة، وتقديم المستندات المطلوبة مع الالتزام بشروط التقديم الموضحة من قبل المركز.