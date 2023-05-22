منح جامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي 2023/2024.. تصل لـ100%

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض الخولي، اليوم، قواعد المنح الدراسية للعام الجامعي 2023 – 2024، لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين دراسيًا، والتي يقررها مجلس الأمناء في كل عام، إذ تبدأ من خصم 10% من المصروفات حتى الحصول منحة مجانية كاملة، وفقا لضوابط معينة.

منح التفوق في الثانوية العامة

- ويحصل الطلاب الـ300 الأوائل لكل شعب الثانوية العامة على منحة مجانية كاملة.

- منحة لطلاب شعبة العلوم الحاصلين على مجموع أعلى من 92% بتخفيض 50%.

- تخفيض 50% لطلاب شعبة الرياضيات الحاصلين على 90% فأكثر.

- تخفيض 50% لطلاب شعبة الأدبي الحاصلين على 85% فأكثر.

ويتم تحديد هذه النسب يشكل نهائي وفقا لنتائج الثانوية العامة في كل عام.

طلبة مدراس العلوم والتكنولوجيا STEM

ويحصل الطلاب الأوائل بكل كلية في الجامعة على منحة دراسية واحدة لطلاب مدارس المتفوقين STEM للطالب الأعلى في المجموع من بين الملتحقين بالكلية.

منح أخرى للطلاب

كما يحصل الطلاب الحاصلون على المجموع الأعلى في الثانوية العامة من بين التقدمين في هذه الكليات على تخفيضات تراوح من 10%، وحتى منحه كاملة، وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة طبقا للتالي:

- كلية الأعمال: إذا حصل الطالب على 90% فأكثر في الثانوية العامة تكون نسبة الخصم 100%

- كلية المعاملات القانونية الدولية: إذا حصل الطالب على 90% إلى 100% الثانوية العامة تكون نسبة الخصم 100%

- كلية الهندسة: إذا حصل الطالب على 95% إلى 100% في الثانوية العامة تكون نسبة الخصم 100%

- كلية هندسة الحاسب: إذا حصل الطالب على 95% إلى 100% في الثانوية العامة تكون نسبة الخصم 100%

- كلية العلوم: إذا حصل الطالب على 90% فأكثر في الثانوية العامة تكون نسبة الخصم 100%

وتتدرج نسب الخصم حتى تصل إلى 10% بحسب مجموع الطالب في الثانوية العامة هذا العام.

منح التفوق الرياضي في العام التالى للتفوق

الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية يحصل على خصم طبقا لما يلي:

- ميدالية ذهبية 100%

- ميدالية فضية 50%

- ميدالية برونزية 25%

الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والأفريقية يحصل على خصم طبقا لما يلي:

- ميدالية ذهبية 50%

- ميدالية فضية 25%

- ميدالية برونزية 10%

منح الدعم الاجتماعي

يكون لرئيس الجامعة بناء على عرض نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية منح الطالب الذي فقد عائله أثناء الدراسة نسبة خصم من المصروفات الدراسية تتوقف على حالة أسرته الاجتماعية بشرط انتظامه في الدراسة.

- يمنح أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة تخفيض بنسبة 50% من قيمه المصروفات الدراسية بشرط تقديم ما يفيد من جهة معتمدة.

- يمنح الأقارب من الدرجة الثانية «الأخوة»، تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لا يزال طالب في الجامعة أو تخرج منها

تخصيص منح دراسية للطلاب ذوي الهمم

يحصل الطلاب ذوي الهمم على تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 50%.