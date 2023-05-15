«الهجرة» تكشف عن وظائف شاغرة بمقرها في العاصمة الإدارية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التقدم لشغل وظائف «أفراد أمن» للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الغد وحتى الاثنين 22 مايو الجاري، بمقر الوزارة في 96 ش أحمد عرابي، بمنطقة المهندسين، محافظة القاهرة - الدور العاشر.

يشترط ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة

وذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، شروط التقدم للالتحاق بوظائف «أفراد أمن»، كما يلي.

1- ألا تتجاوز مدة التعاقد في العام المالي الواحد 11 شهرًا.

2- ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

3- السن لا يتجاوز 40 عاما.

4- المؤهل متوسط فأعلى.

5- التعاقد بنظام الاستعانة.

يشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة

وأوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية لها، المستندات المطلوبة للالتحاق بالوظائف المعلنة، كما يلي.

1- صورة المؤهل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة.

3- صورة تحقيق الشخصية.

4- الموقف التجنيدي.

5- عدد 2 صورة شخصية.