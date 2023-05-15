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«الهجرة» تكشف عن وظائف شاغرة بمقرها في العاصمة الإدارية.. اعرف التفاصيل

كتب:

منة عبده
02:51 م | الإثنين 15 مايو 2023
وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التقدم لشغل وظائف «أفراد أمن» للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الغد وحتى الاثنين 22 مايو الجاري، بمقر الوزارة في 96 ش أحمد عرابي، بمنطقة المهندسين، محافظة القاهرة - الدور العاشر.

يشترط  ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة

وذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، شروط التقدم للالتحاق بوظائف «أفراد أمن»، كما يلي.

1- ألا تتجاوز مدة التعاقد في العام المالي الواحد 11 شهرًا.

2- ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

3- السن لا يتجاوز 40 عاما.

4- المؤهل متوسط فأعلى.

5- التعاقد بنظام الاستعانة.

يشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة

وأوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية لها، المستندات المطلوبة للالتحاق بالوظائف المعلنة، كما يلي.

1- صورة المؤهل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة.

3- صورة تحقيق الشخصية.

4- الموقف التجنيدي.

5- عدد 2 صورة شخصية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.