وظائف «القوى العاملة» بالمحافظات.. للمؤهلات العليا والمتوسطة

أعلنت مديريات القوى العاملة في المحافظات عن توفير وظائف القوى العاملة 2023 في 16 محافظة لشغل 3612 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات ما بين مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، داخل 65 مؤسسة خاصة.

وجاءت وظائف القوى العاملة 2023 عبر نشرة التوظيف الشهرية الصادرة عن المديريات، بمحافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ، والفيوم ، والسويس، والقليوبية ، والشرقية، ودمياط ، والدقهلية ، والمنيا ، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، في مختلف التخصصات.

وظائف القوى العاملة 2023

وظائف القوى العاملة 2023 التي أعلنتها المديريات بعضها يحتاج لخبرة والبعض بدون خبرة، للشباب من الجنسين وبعضها لذوي الاحتياجات الخاصة لاستيفاء 5%، وجميعها توفر تأمين صحي وتأمين اجتماعي، وإقامة ومواصلات للمغتربين.

وظائف خالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» وظائف القوى العاملة 2023 للشباب في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها..

-صيدليات العزبي تطلب 100 صيدلي فرع و100 مساعد صيدلي و50 خدمة معاونة و50 مندوب توصيل، مع اشتراط امتلاكهم لرخصة قيادة موتوسيكل، مؤهلات عليا ومتوسطة سن حتى 45 عاما مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية، وحددت مواعيد للمقابلة الشخصية مع من انطبقت عليهم الشروط وتم ترشيحهم من مديرية القوى العاملة من الاثنين للخميس أسبوعيا، مع وجود ورديات مسائية بالعمل، مع وجود تأمين صحي وتأمين اجتماعي وإجازات سنوية ورسمية.

وظائف شاغرة بالمحافظات

-سترنجر: تطلب 100 فرد أمن بمؤهلات متوسط سن يبدأ من 20 حتى 40 عاما براتيب يبدأ من 4100 جنيه مع توفير إقامة ومواصلات للمغتربين وتأمين إجتماعى وتأمين صحى.

-ميدل إيست: تطلب 350 فرد أمن بمؤهلات فوق متوسطة ومتوسطة من سن 21 عام حتى 50 عاما، مع توفير إقامة ومواصلات وتأمين صحى وتأمين اجتماعي للمغتربين وراتب يبدأ من 4500 جنيه، مع توفير وجبات ومواصلات داخلية.

-فينيكس للأمن: تطلب عدة وظائف خالية تصل حتى 500 فرصة عمل ما بين أفراد أمن لعدة مناطق بالمحافظات، وموردين عمالة بجميع المحافظات، وتوفير تأمين صحى وتأمين اجتماعى ووجود زيادة سنوية وبوليصة تأمين.

وظائف بخبرة وبدون خبرة

-جى فور: تطلب 180 ظابط أمن إدارى خبرة وبدون جميع المؤهلات براتب يبدأ من 3800 جنية، وتوفير تأمين صحى وتأمين إجتماعى وسكن ومواصلات للمغتربين.

-فانتندج: تطلب 20 وظيفة خالية بينها مدير مطعم ومساعد مدير ومشرف مطعم وويتر وطباخ بمؤهلات عليا ومتوسطة وطلاب بخبرة من 3 حتى 5 سنوات بسن يبدأ من 35 حتى 38 عاما ويتم تحديد الراتب وفقا للمقابلة.