انطلاق الاجتماع السياحي السنوي بالغردقة بمشاركة 200 شركة عالمية

انطلقت فعاليات الاجتماع السياحي السنوي، بمدينة الغردقة، بمشاركة 200 شركة عالمية مساء اليوم الثلاثاء، والذي يقام تحت شعار «get together» وتستمر فعاليته لمدة 4 أيام، بحضور ممثلي نحو 19 دولة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة في العالم، تحت رعاية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

200 شركة سياحة عالمية تشارك في الاجتماع

وكشف إيهاب شكري عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن 200 شركة عالمية من الدول المصدرة للسياحة تشارك في الحدث، بما يوازي «بورصة برلين للسياحة».

وأوضح «شكري» في تصريحات لـ«الوطن» أن الحدث الكبير أقيم في الغردقة بعد منافسة قوية مع عدد من المدن السياحية العالمية، ويأتي ذلك نتاج وتضافر اهتمام أجهزة الدولة لجذب حوالي 30 مليون سائح من الأسواق السياحية إلى المدن المصرية.

فعاليات الاجتماع السياحي السنوي بالغردقة

و كشف «شكري» أن الفعاليات تستمر 4 أيام وتشمل ورش العمل وتنظيم الرؤية المستقبلية للسياحة، وإجراء عدة تعاقدات للموسم الشتوي المقبل تنظيم جولات متنوعة للمشاركين منها رحلات بحرية وسفاري وزيارة مناطق الغوص والمحميات الطبيعية بالغردقة.