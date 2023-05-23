أبطال مسلسل ستهم يحتفلون بعيد ميلاد محمد عبد الحافظ في الإسكندرية

نظم أحد أندية روتاري الإسكندرية، ندوة تكريم لأبطال مسلسل ستهم، تبعها حفلا غنائيا لمطربة دار الأوبرا المصرية الفنانة نجوى حمدي، فضلا عن احتفال أبطال المسلسل بعيد ميلاد الفنان محمد عبد الحافظ.

مسلسل ستهم من بطولة روجينا ومحمد عبد الحافظ

حضر الندوة كل من الفنانة روجينا والفنان محمد عبد الحافظ، ومخرج العمل المخرج رؤوف عبدالعزيز ومؤلف العمل المؤلف ناصر عبدالرحمن، وأدار الندوة الفنان أشرف زكي.

ودارت الندوة عن العمل والصعوبات التي واجهت أبطاله أثناء تصويره، وردود أفعال الجمهور، وتحدث كلا من الحضور عن الدور الذي لعبه في العمل والصعوبات التي واجهته ورود أفعال الجمهور عليه، وأن منهم من يقدم هذا الدور أول مرة في مسيرته الفنية.

وعقب الندوة قدمت الفنانة نجوى حمدي حفلا غنائيا، شمل باقة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل والأغنيات الحديثة منها ألف ليلة وليلة، وحالة خاصة جدًا، وأه يا دنيا، وإيه اليوم الحلو ده، ونسم علينا الهوا.

مسلسل ستهم من اخراج رؤوف عبدالعزيز

وفاجأ نادي روتاري محمد عبد الحافظ، باحتفالهم بعيد ميلاده خلال اليوم، حيث أعرب الفنان عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة كما تقدم بالشكر والتقدير للنادي.