مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ضرورة خلق بيئة أعمال مثالية في مصر

تحدث الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، عن ضرورة خلق بيئة أعمال مثالية في مصر، لافتا إلى أن هناك قرارات مهمة صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، لكن هناك عوائق أخرى تتطلب حلولًا فاعلة.

المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

جاء ذلك خلال الجزء الثاني من جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات»، ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالحوار الوطني.

وفيما يتعلق بالحوافز، أشار «جلال» إلى أن الدولة طوال الوقت تختار قطاعات بعينها بناء على السياسية الانتقائية والصناعية، مشددًا على ضرورة اختيارات الصناعات في مصر بحذر وهوية والهدف الأخير هو الاقتصاد القومي.

إجراء مسح للأنشطة المختلفة

وأوضح، أنه يجب إجراء مسح للأعمال والأنشطة المختلفة، ودراسة العوائق وسبل العمل عليها وحلها.

وشدد على ضرورة ترتيب الأولويات وبحث العوائق والعمل على إزالتها، بجانب تحسين مناخ الأعمال بشكل منظم، وإزالة العوائق.