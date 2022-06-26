تعرف على الكليات التي تقبل خريجي دبلوم التجارة 2022.. التجارة أبرزها

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، خلال اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، استمرار العمل بقواعد تنسيق القبول لشهادات الدبلومات الفنية التي جرى إقرارها العام الماضي، و يبحث المئات من طلاب الدبلومات الفنية التجارية عن الكليات التي تقبل من دبلوم التجارة 2022، خاصة بعد التأكيد على أنه لا تعديل في قواعد القبول.

الكليات التي تقبل من دبلوم التجارة 2022

وعن الكليات التي تقبل من دبلوم التجارة 2022 وفقا لتنسيق الجامعات2021، فإن الكليات التي تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية التجارية، تتمثل في كليات التجارة بمختلف الجامعات وكذلك المعاهد الفنية التجارية بمختلف المحافظات، والأكاديمية الحديثة بالمعادي وغيرها من المؤسسات التعليمية التي نستعرضها في النقاط التالية:

التجارة والتربية أبرز الكليات

- كليات التجارة.

- كليات التربية.

- كليات السياحة والفنادق.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التجارة انتساب موجه بمحافظة دمياط.

- معهد فني صحي جنوب الوادي.

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد تكنولوجيا الإدارة بورسعيد.

- المعاهد العليا للدراسات النوعية.

- المعاهد العليا للدراسات والحاسبات الآلية.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فني صحي الزقازيق.

- معهد فني صحي المنصورة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد العليا للدراسات التعاونية.

- معاهد نظم المعلومات.

- معاهد الفراعنة العالي.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- معهد الدلتا العالي للحاسبات.

- الجامعة العمالية وفروعها.

- معاهد السكرتارية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

- معاهد طيبة العالي للنظم والمعلومات.

- معاهد طيبة العالي لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد القاهرة الجديدة للحاسب.

- معاهد اللغات والترجمة.

- معاهد الألسن.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- معاهد العلوم الإدارية.

- معهد الوادي للعلوم الإدارية.

- معهد طيبة العالي.

- المعهد العالي لنظم المعلومات.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة.

- معهد العبور العالي بلبيس الشرقية.

- المعهد العالي للحاسبات.

- المعهد العالي للحاسب الآلي.