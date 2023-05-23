دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة بجامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الاوليه بالاشتراك مع إدارة السلامة والصحة المهنية وكلية التمريض بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك، بإشراف الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج، مستشار لجنة الجوالة بالجامعة.

تعريف مفهوم الإسعافات الأولية

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدورة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، ومن هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب، وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس والنبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة»، وطرق التعامل السليم معها، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية.

تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيق العملي للعديد من الإصابات المختلفة

كما تضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيق العملي للعديد من الإصابات المختلفة، وكيفية التعامل معها كإسعاف أولي للحد من تفاقم الإصابة، والحفاظ علي المصاب ورعايته لحين وصول الإسعاف، وذلك علي يد مجموعه متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بكلية التمريض.

جاء ذلك، بمتابعة وتنفيذ الدكتورة صفوة شلبي، مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة، والمهندسة هالة الصاوي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، ومسئولي النشاط بادارة الجوالة حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله.