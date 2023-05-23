انتشال جثتي شخصين غرقا في ترعة حافظ ونهر النيل بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب مقيم في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، من نهر النيل أمام مركز ملوي في جنوب المنيا، كما تم انتشال جثة طفل من ترعة قرية حافظ الشرقية في مركز أبوقرقاص.

انتشال جثة طفل من ترعة حافظ الشرقية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة الطفل عمر سليمان فولي، 6 سنوات، مقيم في مركز أبوقرقاص، من المجرى المائي لترعة حافظ الشرقية، أمام قرية منشية دعبس في غرب مركز أبوقرقاص.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بمعرفة الأهالي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

انتشال جثة طالب من نهر النيل

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانتشال جثة الطالب إسلام طه صادق، 19 عاما، مقيم بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في شمال محافظة أسيوط، من المجرى المائي لنهر النيل أمام مركز ملوي، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.