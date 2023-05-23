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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الصناعة والاستثمار» الطريق إلى اقتصاد قوي

كتب:

أحمد شوقي
08:23 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الأفريقى للتنمية» بشرم الشيخ

- مصر.. ريادة أفريقية وتعاون مشترك

- «السيسى»: نسعى لتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لأفريقيا.. ودول القارة تحتاج إلى 452 مليار دولار تمويلاً سنوياً

- رئيس «البنك الأفريقى»: خسائر المناخ 50 مليار دولار بحلول 2030.. ومحافظ «المركزى»: التحديات العالمية زادت من الضغوط

- «الصناعة والاستثمار» الطريق إلى اقتصاد قوى

- مباحثات «مصرية - أفريقية» لتعزيز التعاون والتنمية 

- «السيسى»: مستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء فى مختلف المجالات.. ورئيس جزر القمر: دور مصر رائد أفريقياً

- «لجنة الصناعة» تطالب بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات و«خارطة طريق» للفرص الاستثمارية والمواد الخام فى كل محافظة

- برلمانيون: توجيهات «السيسى» خطوة مهمة لتوطين الصناعة.. ومدير «ابدأ»: نستهدف جذب استثمارات بـ200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل 

- جلسة «الاستثمار»: مصر فى سباق مع الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز ثقة المستثمرين.. ومقرِّر اللجنة: الدولة قضت على الإرهاب وحققت الاستقرار

- وزير الدفاع يشهد مشروعين للقوات الجوية والدفاع الجوى

- الفريق أول محمد زكى: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته

- إدارة الأهلى تنتظر رأى «كولر» فى إعارة حمدى فتحى.. والفريق يستعد للقاء «الطلائع» فى الدورى

- الزمالك يفاوض ثلاثة لاعبين جدد.. والفريق يواصل تدريباته و«الونش» ينهى إجراءات سفره

- تحرك حكومى فى إسبانيا لمواجهة العنصرية ضد «فينيسيوس»

الصفحة الثانية

- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الأفريقى للتنمية» فى شرم الشيخ 

- مصر.. ريادة أفريقية وتعاون مشترك 

- «السيسى»: مهتمون بتعزيز المساعى الداعمة لأفريقيا 

- الرئيس: دول القارة تحتاج 452 مليار دولار تمويلاً سنوياً منها 200 مليار للتنمية و144 ملياراً لمعالجة آثار «كورونا».. و108 مليارات لمشروعات رفع كفاءة البنية التحتية

- اجتماعات البنك مهمة لتوفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول وتوفير التمويلات الضخمة لتحقيق التطلعات التنموية وخفض مخاطر هذه التمويلات

- الاضطرابات العالمية انعكست بقوة على الاقتصادات النامية.. وأدعو المؤسسات التمويلية لإعادة النظر فى شروط حصول الدول على قروض ميسرة 

- محافظ البنك المركزى: يجب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لتحقيق الاستقرار والنمو الشامل فى القارة السمراء 

- «البنك الأفريقى»: 50 مليار دولار خسائر القارة نتيجة تغير المناخ عام 2030 

- «أديسينا»: على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزام تقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف 

- حسن عبدالله: التحديات العالمية زادت من الضغوط الاقتصادية.. وأدت لانحسار الخطط التنموية

- رئيس الاتحاد الأفريقى: مؤشرات الاقتصاد لا تتحسّن فى القارة رغم الجهود

- «عثمانى»: أفريقيا تشهد أعلى معدل فى التضخّم منذ 10 سنوات بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية

الصفحة الثالثة

- جلسات نقاشية: مصر قادرة على تطوير منتجات مالية تحفز الاستثمارات الخضراء 

- «مدبولى»: حان الوقت لأن ينظر العالم إلى أن أفريقيا شريك قوى للغاية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- «فريد»: استكمال تفعيل السوق الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات لدعم الكيانات الاقتصادية

- مصرفيون: الاجتماعات حدث استثنائى والفرص الاقتصادية داخل القارة واعدة

- اقتصاديون: احتضان مصر للاجتماعات تأكيد لقوة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية

- اختيار «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل النمو الأخضر» يدعم استخدام الطاقة النظيفة 

- «عيد»: «القاهرة» مهتمة بدعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة لتحقيق التنمية

- «بدرة»: تشجيع التعاون بين القطاعين الخاص والعام فى غاية الأهمية للنمو الاقتصادى 

- حنان رمسيس: البنك أنشأ مؤسسة للأمن الدوائى واللقاحات 

- «فهمى»: الحصول على تمويلات للتحول الأخضر لخفض نسبة الانبعاثات 45% عام 2030 

- «فريد»: القطاع غير المصرفى يمتلك مقومات لدعم تحفيز الاستثمارات الخضراء 

- منجى على بدر: العالم يحتاج إلى 4.5 تريليون دولار للحفاظ على مستوى زيادة درجة حرارة الأرض 

- الوزير المفوض السابق: انعقاد الاجتماعات فى مصر يؤكد جديتها فى «التحول الأخضر»

- لا بد من خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء.. وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف

الصفحة الرابعة

- «السيسى» يبحث مع الرؤساء والمسئولين الأفارقة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب 

- الرئيس: هدفنا تحقيق النمو والاستقرار فى القارة.. ومستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء وتفعيل أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات

- رئيس زيمبابوى: نثمّن جهود «السيسى» فى صون السلم والأمن ومعالجة القضايا ودفع عجلة التنمية بالقارة

- رئيس جزر القمر: دور مصر رائد.. وحريصون على الاستفادة من جهودها وتجربتها لتعزيز العمل الأفريقى المشترك 

- «الصحة»: مبادرة «100 مليون صحة» خفَّضت المعدل السنوى للإصابات بـ«فيروس سى» بنسبة 92٪ 

- «الصحة»: مبادرة «100 مليون صحة» خفَّضت المعدل السنوى للإصابات بـ«فيروس سى» بنسبة 92٪ 

- «عبدالغفار»: «صحة المرأة» أنقذت حياة الآلاف ووفرت 905 ملايين جنيه من علاج سرطان الثدى

- «عبدالغفار»: نجحنا فى بناء نموذج من 3 محاور لعلاج «السرطان» تتضمن تشجيع الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج والرعاية 

الصفحة الخامسة

- «الجلسات» تواصل بحث قضايا المحور الاقتصادى وتستقبل عشرات التوصيات من خبراء ومتخصصين

- الحوار الوطني.. «الصناعة والاستثمار».. الطريق إلى اقتصاد قوى

الصفحة السادسة

- «خارطة طريق» للفرص الاستثمارية بالمحافظات 

- «لجنة الصناعة»: تنفيذ توجيهات توطين الصناعة بوضع خريطة دقيقة للمشروعات وفقاً لاحتياجات السوق 

- «شلبى»: تطويع الاستراتيجيات للخروج بتوصيات تحقق النهضة.. و«حلاوة»: تطوير البرمجيات والصناعات الهيدروجينية

- مدير «ابدأ»: نستهدف جذب استثمارات بـ200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل

- برلمانيون: تفعيل توجيهات «السيسى» خطوة مهمة.. ويجب توفير الأراضى بأسعار مناسبة

- نواب يطالبون باستراتيجية تفصيلية للصناعة وسد الفجوة بين العرض والطلب

- وكيل «صناعة النواب»: قانون الصناعة الموحّد يهدف إلى جذب الاستثمارات

- «الباز»: لا مجال للنهوض دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى 

- «منصور»: مطلوب سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية 

- الصناعة تمثل 16% من الدخل القومى 

الصفحة السابعة 

- جلسة «الاستثمار»: مصر تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تعزز ثقة المستثمرين

- مقرر اللجنة: الدولة قضت على الإرهاب وحققت الاستقرار وهذا ما يحتاجه الاستثمار.. والمقرر المساعد: نتطلع إلى تقديم حلول عملية فى كل المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية

- رئيس الأمانة الفنية: الإعلام أكبر داعم لكل النماذج المضيئة فى الاستثمار.. و«السلاب»: نحتاج للاهتمام بالقطاعات القادرة على تحقيق التنمية المستدامة

- «التنسيقية»: نحتاج إلى استراتيجية وطنية لجذب استثمارات أجنبية لمدة 10 سنوات

- مطلوب استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات كالصكوك الإسلامية وسن تشريعات وقوانين حاكمة

- «أبوزيد»: عرض الفرص بـ«اقتصادية قناة السويس»

- «القاضى»: يجب الترويج لمصر كسوق قادرة على استيعاب الاستثمارات

- «محرم»: وضع خريطة للفرص الاستثمارية لكل محافظة

- النائب أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة حققت إنجازات ضخمة خلال عام.. وحريصون على توفير المناخ المناسب للمستثمرين 

- مقرر «أولويات الاستثمار»: توافق عام على توحيد السياسات الضريبية ووزارة خاصة لـ«الاستثمار»

الصفحة الثامنة

- استعدادات الأهلى.. الإدارة تنتظر رأى «كولر» فى إعارة «فتحى» وأشعة جديدة لـ«الشناوى».. والفريق يتدرب لـ«الطلائع»

- تدعيمات قوية.. الزمالك يفاوض 3 لاعبين.. و«الونش» يستعد لرحلة العلاج.. والفريق يجهز للطلائع

- الخروج من الباب الكبير.. أرسنال يخطط لخطف «جوندوجان» من السيتى برشلونة يراقب.. و«جوارديولا» يحدد البديل

- ضد العنصرية.. تحرك حكومى سريع فى إسبانيا لمواجهة الإساءة لـ«فينيسيوس» والقبض على ثلاثة 

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