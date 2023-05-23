اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الصناعة والاستثمار» الطريق إلى اقتصاد قوي
كتب:
أحمد شوقي
08:23 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الأفريقى للتنمية» بشرم الشيخ
- مصر.. ريادة أفريقية وتعاون مشترك
- «السيسى»: نسعى لتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لأفريقيا.. ودول القارة تحتاج إلى 452 مليار دولار تمويلاً سنوياً
- رئيس «البنك الأفريقى»: خسائر المناخ 50 مليار دولار بحلول 2030.. ومحافظ «المركزى»: التحديات العالمية زادت من الضغوط
- «الصناعة والاستثمار» الطريق إلى اقتصاد قوى
- مباحثات «مصرية - أفريقية» لتعزيز التعاون والتنمية
- «السيسى»: مستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء فى مختلف المجالات.. ورئيس جزر القمر: دور مصر رائد أفريقياً
- «لجنة الصناعة» تطالب بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات و«خارطة طريق» للفرص الاستثمارية والمواد الخام فى كل محافظة
- برلمانيون: توجيهات «السيسى» خطوة مهمة لتوطين الصناعة.. ومدير «ابدأ»: نستهدف جذب استثمارات بـ200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل
- جلسة «الاستثمار»: مصر فى سباق مع الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز ثقة المستثمرين.. ومقرِّر اللجنة: الدولة قضت على الإرهاب وحققت الاستقرار
- وزير الدفاع يشهد مشروعين للقوات الجوية والدفاع الجوى
- الفريق أول محمد زكى: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته
- إدارة الأهلى تنتظر رأى «كولر» فى إعارة حمدى فتحى.. والفريق يستعد للقاء «الطلائع» فى الدورى
- الزمالك يفاوض ثلاثة لاعبين جدد.. والفريق يواصل تدريباته و«الونش» ينهى إجراءات سفره
- تحرك حكومى فى إسبانيا لمواجهة العنصرية ضد «فينيسيوس»
الصفحة الثانية
- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الأفريقى للتنمية» فى شرم الشيخ
- مصر.. ريادة أفريقية وتعاون مشترك
- «السيسى»: مهتمون بتعزيز المساعى الداعمة لأفريقيا
- الرئيس: دول القارة تحتاج 452 مليار دولار تمويلاً سنوياً منها 200 مليار للتنمية و144 ملياراً لمعالجة آثار «كورونا».. و108 مليارات لمشروعات رفع كفاءة البنية التحتية
- اجتماعات البنك مهمة لتوفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول وتوفير التمويلات الضخمة لتحقيق التطلعات التنموية وخفض مخاطر هذه التمويلات
- الاضطرابات العالمية انعكست بقوة على الاقتصادات النامية.. وأدعو المؤسسات التمويلية لإعادة النظر فى شروط حصول الدول على قروض ميسرة
- محافظ البنك المركزى: يجب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لتحقيق الاستقرار والنمو الشامل فى القارة السمراء
- «البنك الأفريقى»: 50 مليار دولار خسائر القارة نتيجة تغير المناخ عام 2030
- «أديسينا»: على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزام تقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف
- حسن عبدالله: التحديات العالمية زادت من الضغوط الاقتصادية.. وأدت لانحسار الخطط التنموية
- رئيس الاتحاد الأفريقى: مؤشرات الاقتصاد لا تتحسّن فى القارة رغم الجهود
- «عثمانى»: أفريقيا تشهد أعلى معدل فى التضخّم منذ 10 سنوات بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية
الصفحة الثالثة
- جلسات نقاشية: مصر قادرة على تطوير منتجات مالية تحفز الاستثمارات الخضراء
- «مدبولى»: حان الوقت لأن ينظر العالم إلى أن أفريقيا شريك قوى للغاية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- «فريد»: استكمال تفعيل السوق الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات لدعم الكيانات الاقتصادية
- مصرفيون: الاجتماعات حدث استثنائى والفرص الاقتصادية داخل القارة واعدة
- اقتصاديون: احتضان مصر للاجتماعات تأكيد لقوة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية
- اختيار «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل النمو الأخضر» يدعم استخدام الطاقة النظيفة
- «عيد»: «القاهرة» مهتمة بدعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة لتحقيق التنمية
- «بدرة»: تشجيع التعاون بين القطاعين الخاص والعام فى غاية الأهمية للنمو الاقتصادى
- حنان رمسيس: البنك أنشأ مؤسسة للأمن الدوائى واللقاحات
- «فهمى»: الحصول على تمويلات للتحول الأخضر لخفض نسبة الانبعاثات 45% عام 2030
- «فريد»: القطاع غير المصرفى يمتلك مقومات لدعم تحفيز الاستثمارات الخضراء
- منجى على بدر: العالم يحتاج إلى 4.5 تريليون دولار للحفاظ على مستوى زيادة درجة حرارة الأرض
- الوزير المفوض السابق: انعقاد الاجتماعات فى مصر يؤكد جديتها فى «التحول الأخضر»
- لا بد من خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء.. وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف
الصفحة الرابعة
- «السيسى» يبحث مع الرؤساء والمسئولين الأفارقة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب
- الرئيس: هدفنا تحقيق النمو والاستقرار فى القارة.. ومستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء وتفعيل أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات
- رئيس زيمبابوى: نثمّن جهود «السيسى» فى صون السلم والأمن ومعالجة القضايا ودفع عجلة التنمية بالقارة
- رئيس جزر القمر: دور مصر رائد.. وحريصون على الاستفادة من جهودها وتجربتها لتعزيز العمل الأفريقى المشترك
- «الصحة»: مبادرة «100 مليون صحة» خفَّضت المعدل السنوى للإصابات بـ«فيروس سى» بنسبة 92٪
- «الصحة»: مبادرة «100 مليون صحة» خفَّضت المعدل السنوى للإصابات بـ«فيروس سى» بنسبة 92٪
- «عبدالغفار»: «صحة المرأة» أنقذت حياة الآلاف ووفرت 905 ملايين جنيه من علاج سرطان الثدى
- «عبدالغفار»: نجحنا فى بناء نموذج من 3 محاور لعلاج «السرطان» تتضمن تشجيع الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج والرعاية
الصفحة الخامسة
- «الجلسات» تواصل بحث قضايا المحور الاقتصادى وتستقبل عشرات التوصيات من خبراء ومتخصصين
- الحوار الوطني.. «الصناعة والاستثمار».. الطريق إلى اقتصاد قوى
الصفحة السادسة
- «خارطة طريق» للفرص الاستثمارية بالمحافظات
- «لجنة الصناعة»: تنفيذ توجيهات توطين الصناعة بوضع خريطة دقيقة للمشروعات وفقاً لاحتياجات السوق
- «شلبى»: تطويع الاستراتيجيات للخروج بتوصيات تحقق النهضة.. و«حلاوة»: تطوير البرمجيات والصناعات الهيدروجينية
- مدير «ابدأ»: نستهدف جذب استثمارات بـ200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل
- برلمانيون: تفعيل توجيهات «السيسى» خطوة مهمة.. ويجب توفير الأراضى بأسعار مناسبة
- نواب يطالبون باستراتيجية تفصيلية للصناعة وسد الفجوة بين العرض والطلب
- وكيل «صناعة النواب»: قانون الصناعة الموحّد يهدف إلى جذب الاستثمارات
- «الباز»: لا مجال للنهوض دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى
- «منصور»: مطلوب سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية
- الصناعة تمثل 16% من الدخل القومى
الصفحة السابعة
- جلسة «الاستثمار»: مصر تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تعزز ثقة المستثمرين
- مقرر اللجنة: الدولة قضت على الإرهاب وحققت الاستقرار وهذا ما يحتاجه الاستثمار.. والمقرر المساعد: نتطلع إلى تقديم حلول عملية فى كل المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية
- رئيس الأمانة الفنية: الإعلام أكبر داعم لكل النماذج المضيئة فى الاستثمار.. و«السلاب»: نحتاج للاهتمام بالقطاعات القادرة على تحقيق التنمية المستدامة
- «التنسيقية»: نحتاج إلى استراتيجية وطنية لجذب استثمارات أجنبية لمدة 10 سنوات
- مطلوب استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات كالصكوك الإسلامية وسن تشريعات وقوانين حاكمة
- «أبوزيد»: عرض الفرص بـ«اقتصادية قناة السويس»
- «القاضى»: يجب الترويج لمصر كسوق قادرة على استيعاب الاستثمارات
- «محرم»: وضع خريطة للفرص الاستثمارية لكل محافظة
- النائب أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة حققت إنجازات ضخمة خلال عام.. وحريصون على توفير المناخ المناسب للمستثمرين
- مقرر «أولويات الاستثمار»: توافق عام على توحيد السياسات الضريبية ووزارة خاصة لـ«الاستثمار»
الصفحة الثامنة
- استعدادات الأهلى.. الإدارة تنتظر رأى «كولر» فى إعارة «فتحى» وأشعة جديدة لـ«الشناوى».. والفريق يتدرب لـ«الطلائع»
- تدعيمات قوية.. الزمالك يفاوض 3 لاعبين.. و«الونش» يستعد لرحلة العلاج.. والفريق يجهز للطلائع
- الخروج من الباب الكبير.. أرسنال يخطط لخطف «جوندوجان» من السيتى برشلونة يراقب.. و«جوارديولا» يحدد البديل
- ضد العنصرية.. تحرك حكومى سريع فى إسبانيا لمواجهة الإساءة لـ«فينيسيوس» والقبض على ثلاثة