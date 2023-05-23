اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الصناعة والاستثمار» الطريق إلى اقتصاد قوي

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الأفريقى للتنمية» بشرم الشيخ

- مصر.. ريادة أفريقية وتعاون مشترك

- «السيسى»: نسعى لتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لأفريقيا.. ودول القارة تحتاج إلى 452 مليار دولار تمويلاً سنوياً

- رئيس «البنك الأفريقى»: خسائر المناخ 50 مليار دولار بحلول 2030.. ومحافظ «المركزى»: التحديات العالمية زادت من الضغوط

- «الصناعة والاستثمار» الطريق إلى اقتصاد قوى

- مباحثات «مصرية - أفريقية» لتعزيز التعاون والتنمية

- «السيسى»: مستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء فى مختلف المجالات.. ورئيس جزر القمر: دور مصر رائد أفريقياً

- «لجنة الصناعة» تطالب بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات و«خارطة طريق» للفرص الاستثمارية والمواد الخام فى كل محافظة

- برلمانيون: توجيهات «السيسى» خطوة مهمة لتوطين الصناعة.. ومدير «ابدأ»: نستهدف جذب استثمارات بـ200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل

- جلسة «الاستثمار»: مصر فى سباق مع الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز ثقة المستثمرين.. ومقرِّر اللجنة: الدولة قضت على الإرهاب وحققت الاستقرار

- وزير الدفاع يشهد مشروعين للقوات الجوية والدفاع الجوى

- الفريق أول محمد زكى: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته

- إدارة الأهلى تنتظر رأى «كولر» فى إعارة حمدى فتحى.. والفريق يستعد للقاء «الطلائع» فى الدورى

- الزمالك يفاوض ثلاثة لاعبين جدد.. والفريق يواصل تدريباته و«الونش» ينهى إجراءات سفره

- تحرك حكومى فى إسبانيا لمواجهة العنصرية ضد «فينيسيوس»

الصفحة الثانية

- انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الأفريقى للتنمية» فى شرم الشيخ

- مصر.. ريادة أفريقية وتعاون مشترك

- «السيسى»: مهتمون بتعزيز المساعى الداعمة لأفريقيا

- الرئيس: دول القارة تحتاج 452 مليار دولار تمويلاً سنوياً منها 200 مليار للتنمية و144 ملياراً لمعالجة آثار «كورونا».. و108 مليارات لمشروعات رفع كفاءة البنية التحتية

- اجتماعات البنك مهمة لتوفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول وتوفير التمويلات الضخمة لتحقيق التطلعات التنموية وخفض مخاطر هذه التمويلات

- الاضطرابات العالمية انعكست بقوة على الاقتصادات النامية.. وأدعو المؤسسات التمويلية لإعادة النظر فى شروط حصول الدول على قروض ميسرة

- محافظ البنك المركزى: يجب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لتحقيق الاستقرار والنمو الشامل فى القارة السمراء

- «البنك الأفريقى»: 50 مليار دولار خسائر القارة نتيجة تغير المناخ عام 2030

- «أديسينا»: على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزام تقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف

- حسن عبدالله: التحديات العالمية زادت من الضغوط الاقتصادية.. وأدت لانحسار الخطط التنموية

- رئيس الاتحاد الأفريقى: مؤشرات الاقتصاد لا تتحسّن فى القارة رغم الجهود

- «عثمانى»: أفريقيا تشهد أعلى معدل فى التضخّم منذ 10 سنوات بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية

الصفحة الثالثة

- جلسات نقاشية: مصر قادرة على تطوير منتجات مالية تحفز الاستثمارات الخضراء

- «مدبولى»: حان الوقت لأن ينظر العالم إلى أن أفريقيا شريك قوى للغاية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- «فريد»: استكمال تفعيل السوق الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات لدعم الكيانات الاقتصادية

- مصرفيون: الاجتماعات حدث استثنائى والفرص الاقتصادية داخل القارة واعدة

- اقتصاديون: احتضان مصر للاجتماعات تأكيد لقوة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية

- اختيار «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل النمو الأخضر» يدعم استخدام الطاقة النظيفة

- «عيد»: «القاهرة» مهتمة بدعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة لتحقيق التنمية

- «بدرة»: تشجيع التعاون بين القطاعين الخاص والعام فى غاية الأهمية للنمو الاقتصادى

- حنان رمسيس: البنك أنشأ مؤسسة للأمن الدوائى واللقاحات

- «فهمى»: الحصول على تمويلات للتحول الأخضر لخفض نسبة الانبعاثات 45% عام 2030

- «فريد»: القطاع غير المصرفى يمتلك مقومات لدعم تحفيز الاستثمارات الخضراء

- منجى على بدر: العالم يحتاج إلى 4.5 تريليون دولار للحفاظ على مستوى زيادة درجة حرارة الأرض

- الوزير المفوض السابق: انعقاد الاجتماعات فى مصر يؤكد جديتها فى «التحول الأخضر»

- لا بد من خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء.. وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف

الصفحة الرابعة

- «السيسى» يبحث مع الرؤساء والمسئولين الأفارقة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب

- الرئيس: هدفنا تحقيق النمو والاستقرار فى القارة.. ومستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء وتفعيل أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات

- رئيس زيمبابوى: نثمّن جهود «السيسى» فى صون السلم والأمن ومعالجة القضايا ودفع عجلة التنمية بالقارة

- رئيس جزر القمر: دور مصر رائد.. وحريصون على الاستفادة من جهودها وتجربتها لتعزيز العمل الأفريقى المشترك

- «الصحة»: مبادرة «100 مليون صحة» خفَّضت المعدل السنوى للإصابات بـ«فيروس سى» بنسبة 92٪

- «الصحة»: مبادرة «100 مليون صحة» خفَّضت المعدل السنوى للإصابات بـ«فيروس سى» بنسبة 92٪

- «عبدالغفار»: «صحة المرأة» أنقذت حياة الآلاف ووفرت 905 ملايين جنيه من علاج سرطان الثدى

- «عبدالغفار»: نجحنا فى بناء نموذج من 3 محاور لعلاج «السرطان» تتضمن تشجيع الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج والرعاية

الصفحة الخامسة

- «الجلسات» تواصل بحث قضايا المحور الاقتصادى وتستقبل عشرات التوصيات من خبراء ومتخصصين

- الحوار الوطني.. «الصناعة والاستثمار».. الطريق إلى اقتصاد قوى

الصفحة السادسة

- «خارطة طريق» للفرص الاستثمارية بالمحافظات

- «لجنة الصناعة»: تنفيذ توجيهات توطين الصناعة بوضع خريطة دقيقة للمشروعات وفقاً لاحتياجات السوق

- «شلبى»: تطويع الاستراتيجيات للخروج بتوصيات تحقق النهضة.. و«حلاوة»: تطوير البرمجيات والصناعات الهيدروجينية

- مدير «ابدأ»: نستهدف جذب استثمارات بـ200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل

- برلمانيون: تفعيل توجيهات «السيسى» خطوة مهمة.. ويجب توفير الأراضى بأسعار مناسبة

- نواب يطالبون باستراتيجية تفصيلية للصناعة وسد الفجوة بين العرض والطلب

- وكيل «صناعة النواب»: قانون الصناعة الموحّد يهدف إلى جذب الاستثمارات

- «الباز»: لا مجال للنهوض دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى

- «منصور»: مطلوب سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية

- الصناعة تمثل 16% من الدخل القومى

الصفحة السابعة

- جلسة «الاستثمار»: مصر تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تعزز ثقة المستثمرين

- مقرر اللجنة: الدولة قضت على الإرهاب وحققت الاستقرار وهذا ما يحتاجه الاستثمار.. والمقرر المساعد: نتطلع إلى تقديم حلول عملية فى كل المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية

- رئيس الأمانة الفنية: الإعلام أكبر داعم لكل النماذج المضيئة فى الاستثمار.. و«السلاب»: نحتاج للاهتمام بالقطاعات القادرة على تحقيق التنمية المستدامة

- «التنسيقية»: نحتاج إلى استراتيجية وطنية لجذب استثمارات أجنبية لمدة 10 سنوات

- مطلوب استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات كالصكوك الإسلامية وسن تشريعات وقوانين حاكمة

- «أبوزيد»: عرض الفرص بـ«اقتصادية قناة السويس»

- «القاضى»: يجب الترويج لمصر كسوق قادرة على استيعاب الاستثمارات

- «محرم»: وضع خريطة للفرص الاستثمارية لكل محافظة

- النائب أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة حققت إنجازات ضخمة خلال عام.. وحريصون على توفير المناخ المناسب للمستثمرين

- مقرر «أولويات الاستثمار»: توافق عام على توحيد السياسات الضريبية ووزارة خاصة لـ«الاستثمار»

الصفحة الثامنة

- استعدادات الأهلى.. الإدارة تنتظر رأى «كولر» فى إعارة «فتحى» وأشعة جديدة لـ«الشناوى».. والفريق يتدرب لـ«الطلائع»

- تدعيمات قوية.. الزمالك يفاوض 3 لاعبين.. و«الونش» يستعد لرحلة العلاج.. والفريق يجهز للطلائع

- الخروج من الباب الكبير.. أرسنال يخطط لخطف «جوندوجان» من السيتى برشلونة يراقب.. و«جوارديولا» يحدد البديل

- ضد العنصرية.. تحرك حكومى سريع فى إسبانيا لمواجهة الإساءة لـ«فينيسيوس» والقبض على ثلاثة