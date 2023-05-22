اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر وعُمان» توافق سياسي وشراكة اقتصادية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر وعُمان» توافق سياسى وشراكة اقتصادية

- «السيسى وهيثم» يتفقان على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الثنائى.. وتوقيع اتفاقيات لإزالة الازدواج الضريبى على الدخل ومنع التهرّب

- «العاصمة الإدارية» ثوب جديد للحكومة

- الجهاز الإدارى يدخل مرحلة «الرقمنة» وتحسين الخدمات العامة.. ونظام لأرشفة بيانات مليار مستند وشبكة بيانات موحّدة على مستوى الدولة

- «مدبولى»: أولوية للإفراج عن الأدوية وتوفير احتياطى آمن منها

- رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم أى تيسيرات لتوطين الصناعة

- رئيس شركة العاصمة: لا نتقاضى أموالاً من موازنة الدولة وجميع المشروعات تموَّل من الاستثمار وطرح الأراضى ونمتلك 230 ألف فدان «أصول»

- «محمود»: الانتقال إلى «الإدارية» يقضى على 80% من الفساد والبيروقراطية

- «الشيخ»: الحوكمة رسخت تكافؤ الفرص فى التعيينات.. وأنصفت المرأة

- خبراء: «العاصمة الجديدة» تقلل الكثافة المرورية بالقاهرة.. و20 ألف وحدة سكنية فى مدينة «بدر» جاهزة للموظفين.. وخطوط للنقل الجماعى

- دراسة كل الملفات التى تمس حياتهم.. وحلول عاجلة لتأهيلهم وتمكينهم

- الحوار الوطني.. قضايا الشباب على مائدة المناقشات

- «التجمع»: الاستعانة بهم ضرورة بعيداً عن صراع الأجيال.. «المصريين الأحرار»: قادة المستقبل ويمثلون 60% من المجتمع ويجب دعمهم.. ومقرر لجنة الشباب: هدفنا تأهيلهم لقيادة المجتمع

- ردود فعل واسعة حول مناقشات تعزيز الحياة السياسية.. والأحزاب تضع «روشتة» للنهوض بأوضاعها.. ومقترحات بتشكيل مجلس أعلى للمحليات لتنسيق العمل فى المحافظات

- «الجارديان»: مسلسل «تحت الوصاية» يدفع لتعديل قانون الولاية على الطفل بمصر

- «الأميرة تتزين للمارد»

- مميزات جديدة للاعبى الأهلى فى لائحة «الثواب» للفوز بدورى الأبطال.. الفريق يعود للدورى من بوابة إنبى.. و7 تغييرات منتظرة

- بـ9 ملايين جنيه «كاش».. الزمالك يجهز عرضاً للتجديد لمحمد صبحى.. و«هالاند الكونغولى» على خط الصفقات

الصفحة الثانية

- «السيسى وهيثم» يتفقان على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الثنائى

- السلطان هيثم يزور «العاصمة الإدارية»: بناء فريد يعكس عراقة العمارة المصرية.. وتوقيع اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبى على الدخل ومنع التهرب

- الصحف العُمانية تحتفى بالزيارة: تُعزز التعاون.. وتأسيس لشراكة اقتصادية

- «الوطن»: التعاون مستمر.. و«الرؤية»: روابط مشتركة بين البلدين والشعبين.. وخبراء عُمانيون: هناك فرص واعدة تسهم فى تنمية واستقرار المنطقة

- «الدرمكى»: توسّع آفاق التعاون المشترك و«الطائى»: تعود بالخير العميم على شعوب المنطقة

- د. أحمد بن سالم باتميرا: البلدان يملكان أدوات سياسية مشتركة

- السفير محمد العرابى: البلدان يتبعان النهج الدبلوماسى نفسه لدعم السلام

- محلل عمانى: مصر الشقيقة الكبرى ولها مكانتها وثقلها السياسى فى المنطقة

- وزير الخارجية الأسبق: العلاقة بين «مسقط والقاهرة» منضبطة ونموذج مثالى يُحتذى به

- الملفان السودانى والفلسطينى حاضران على طاولة المباحثات ويمكن ربط موانى البلدين بشبكة مواصلات بحرية

- زيارة السلطان هيثم لها دلالة مهمة بعد قمة جدة للخروج بأفضل الحلول لرأب الصدع فى المنطقة

الصفحة الثالثة

- الوزارات ودواوين الحكومة تودع عصر «الورقى».. وتدخل عالم «الإلكترونى» بالانتقال إلى «العاصمة الجديدة»

- العاصمة الإدارية ثوب جديد للحكومة

الصفحة الرابعة

- وداعاً للعصر الورقى.. وأهلاً بالإلكترونى

- الحى الحكومى: دخول العاملين بالجهاز الإدارى عبر أجهزة ذكية بـ«كروت».. وتدريب العاملين على أحدث الأساليب التكنولوجية

- «السبكى»: نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية وبدء عصر جديد للجهاز الإدارى للدولة

- 20 ألف وحدة سكنية فى مدينة «بدر» للموظفين.. وخطة لتوفير وسائل النقل

- الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% وتسليم الوحدات للموظفين مسئولية مجلس الوزراء و9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط النقل

- رئيس شركة العاصمة الإدارية: نسابق الزمن لتقديم خدمات متميزة.. وإطلاق أول تطبيق إلكترونى لرواد المدينة قريباً

- نعمل على إنشاء مستشفيات لخدمة السكان والمحال التجارية بدأت تقديم خدماتها للسكان الجدد

- جميع المشروعات تموَّل من الاستثمار مع الشركات وطرح الأراضى.. ونمتلك 230 ألف فدان «أصول»

الصفحة الخامسة

- رئيس «التنظيم والإدارة»: تطبيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص يرسخ «الحوكمة» والتحول الرقمى يطور عقلية الموظف مع تطوير البنية التحتية لـ«الجهاز الجديد»

- «الشيخ»: رسَّخت تكافؤ الفرص فى التعيينات الحكومية.. ومنحت المرأة حقوقها فى المناصب القيادية

- الاهتمام بتطبيق الإصلاح التشريعى وتنمية القدرات وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة

- مكاسب الانتقال إلى «الإدارية»: تقليل الكثافة المرورية فى «القاهرة».. وتسهيل دولاب العمل الحكومى وتوفير حياة متكاملة تتسم بالتكنولوجيا والرقمنة

- خبير تنمية عقارات: ستقضى على ظاهرة «عطل السيستم».. وتعمل بتكنولوجيا «مدن الجيل الرابع»

- استشارى طرق: توفير وسائل مواصلات آمنة تقلل من الزحام والنفقات والانبعاثات الكربونية

- وزير التنمية الإدارية الأسبق: الانتقال لـ«الإدارية» يقضى على 80% من الفساد والبيروقراطية داخل الجهاز الإدارى

- سيستم لأرشفة بيانات مليار مستند تخص موظفى الجهاز الإدارى وعددهم 5 ملايين

- لجأنا إلى شركات عالمية متخصّصة فى تطوير الأجهزة الإدارية بالعالم مشهود لها بالكفاءة

الصفحة السادسة

- دراسة كل القضايا والملفات التى تلامس حياتهم.. وحلول عاجلة للمعوقات

- قضايا «الشباب» على طاولة المناقشات

- الأحزاب: تمكينهم ضرورى ولا لتكريس فكرة صراع الأجيال

- «التجمع»: استغلالهم لصالح المجتمع أمر مهم.. و«الوفد»: المشروعات المطروحة للنقاش تجسد الواقع الحقيقى

- «المصريين الأحرار»: قادة المستقبل ويمثلون 60% من المجتمع.. ويجب دعمهم من أجل تربية نشء جديد لا يعرف اليأس

- أحمد فتحى: مقترحات بفصل وزارة الشباب عن الرياضة وتحويلها إلى مجالس قومية

- مُقرِّر لجنة الشباب: نسعى للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.. وهدفنا تأهيل قيادات حقيقية

- طلاب الجامعات قادرون على تحقيق نجاحات كبيرة فى كل المجالات ويواجهون صعوبات تحتاج إلى حلول جذرية

الصفحة السابعة

- الأحزاب تضع «روشتة» تطوير وتعزيز «الحياة السياسية»

- مطالب بالسماح بممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل الفعاليات السياسية ومراعاة الحوكمة المالية والإدارية

- «حماة الوطن»: لجنة الأحزاب واختصاصاتها تحتاج لإعادة نظر.. و«مستقبل وطن» يدعو لتداول السلطة داخل الحزب

- «الشعب الجمهورى» يطالب بالدعم وتنظيم الدمج

- مطالب بتشكيل مجلس أعلى لـ«المحليات» للنظر فى الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن وتنسيق العمل فى المحافظات

- «البنا»: هناك معاناة من فراغ المجالس المحلية لأكثر من 11 سنة.. و«الكحيلى»: النقاش الجاد يفضى إلى حلول نهائية للقانون الجديد

- «عبدالوهاب»: المجالس المحلية هى الأقرب للمواطن ويجب أن تكون جاهزة لتدبير احتياجاته اليومية

- «التنسيقية»: نسعى لتحقيق مناخ سياسى مستقر.. وندعو لدعم الأحزاب السياسية الناشئة

- «جهاد»: تشجيع الكيانات السياسية المتشابهة فى الأيديولوجية على الاندماج.. و«الشناوى»: لا بد من تشريع يفضى إلى مجالس محلية منتخبة

الصفحة الثامنة

- «الأميرة حبي أنا».. مميزات جديدة للاعبي الأهلي في لائحه «الثواب» للفوز بدوري الأبطال.. الفريق يعود للدوري من بوابة إنبي.. و7 تغيرات منتظرة في التشكيل

- الثمن بالملايين.. الزمالك يستعد للتجديد لـ«صبحي» وشراء «هالاند الكونغولي»

- نحن الأبطال.. احتفالات ضخمة في الستي.. ورقم استثنائي لـ«محرز»

- كلنا فينيسيوس.. العالم ينتفض للدفاع عن اللاعب ضد العنصرية الرئيس البرازيلي يتدخل.. قرارات حاسمة من «فيفا»