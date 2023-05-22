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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر وعُمان» توافق سياسي وشراكة اقتصادية

كتب:

أحمد شوقي
08:31 م | الإثنين 22 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر وعُمان» توافق سياسى وشراكة اقتصادية

- «السيسى وهيثم» يتفقان على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الثنائى.. وتوقيع اتفاقيات لإزالة الازدواج الضريبى على الدخل ومنع التهرّب 

- «العاصمة الإدارية» ثوب جديد للحكومة

- الجهاز الإدارى يدخل مرحلة «الرقمنة» وتحسين الخدمات العامة.. ونظام لأرشفة بيانات مليار مستند وشبكة بيانات موحّدة على مستوى الدولة

- «مدبولى»: أولوية للإفراج عن الأدوية وتوفير احتياطى آمن منها 

- رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم أى تيسيرات لتوطين الصناعة

- رئيس شركة العاصمة: لا نتقاضى أموالاً من موازنة الدولة وجميع المشروعات تموَّل من الاستثمار وطرح الأراضى ونمتلك 230 ألف فدان «أصول»

- «محمود»: الانتقال إلى «الإدارية» يقضى على 80% من الفساد والبيروقراطية

- «الشيخ»: الحوكمة رسخت تكافؤ الفرص فى التعيينات.. وأنصفت المرأة

- خبراء: «العاصمة الجديدة» تقلل الكثافة المرورية بالقاهرة.. و20 ألف وحدة سكنية فى مدينة «بدر» جاهزة للموظفين.. وخطوط للنقل الجماعى

- دراسة كل الملفات التى تمس حياتهم.. وحلول عاجلة لتأهيلهم وتمكينهم

- الحوار الوطني.. قضايا الشباب على مائدة المناقشات

- «التجمع»: الاستعانة بهم ضرورة بعيداً عن صراع الأجيال.. «المصريين الأحرار»: قادة المستقبل ويمثلون 60% من المجتمع ويجب دعمهم.. ومقرر لجنة الشباب: هدفنا تأهيلهم لقيادة المجتمع

- ردود فعل واسعة حول مناقشات تعزيز الحياة السياسية.. والأحزاب تضع «روشتة» للنهوض بأوضاعها.. ومقترحات بتشكيل مجلس أعلى للمحليات لتنسيق العمل فى المحافظات 

- «الجارديان»: مسلسل «تحت الوصاية» يدفع لتعديل قانون الولاية على الطفل بمصر

- «الأميرة تتزين للمارد»

- مميزات جديدة للاعبى الأهلى فى لائحة «الثواب» للفوز بدورى الأبطال.. الفريق يعود للدورى من بوابة إنبى.. و7 تغييرات منتظرة

- بـ9 ملايين جنيه «كاش».. الزمالك يجهز عرضاً للتجديد لمحمد صبحى.. و«هالاند الكونغولى» على خط الصفقات 

الصفحة الثانية

- «السيسى وهيثم» يتفقان على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الثنائى 

- السلطان هيثم يزور «العاصمة الإدارية»: بناء فريد يعكس عراقة العمارة المصرية.. وتوقيع اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبى على الدخل ومنع التهرب

- الصحف العُمانية تحتفى بالزيارة: تُعزز التعاون.. وتأسيس لشراكة اقتصادية 

- «الوطن»: التعاون مستمر.. و«الرؤية»: روابط مشتركة بين البلدين والشعبين.. وخبراء عُمانيون: هناك فرص واعدة تسهم فى تنمية واستقرار المنطقة

- «الدرمكى»: توسّع آفاق التعاون المشترك و«الطائى»: تعود بالخير العميم على شعوب المنطقة 

- د. أحمد بن سالم باتميرا: البلدان يملكان أدوات سياسية مشتركة 

- السفير محمد العرابى: البلدان يتبعان النهج الدبلوماسى نفسه لدعم السلام 

- محلل عمانى: مصر الشقيقة الكبرى ولها مكانتها وثقلها السياسى فى المنطقة 

- وزير الخارجية الأسبق: العلاقة بين «مسقط والقاهرة» منضبطة ونموذج مثالى يُحتذى به

- الملفان السودانى والفلسطينى حاضران على طاولة المباحثات ويمكن ربط موانى البلدين بشبكة مواصلات بحرية

- زيارة السلطان هيثم لها دلالة مهمة بعد قمة جدة للخروج بأفضل الحلول لرأب الصدع فى المنطقة

الصفحة الثالثة

- الوزارات ودواوين الحكومة تودع عصر «الورقى».. وتدخل عالم «الإلكترونى» بالانتقال إلى «العاصمة الجديدة» 

- العاصمة الإدارية ثوب جديد للحكومة

الصفحة الرابعة

- وداعاً للعصر الورقى.. وأهلاً بالإلكترونى

- الحى الحكومى: دخول العاملين بالجهاز الإدارى عبر أجهزة ذكية بـ«كروت».. وتدريب العاملين على أحدث الأساليب التكنولوجية 

- «السبكى»: نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية وبدء عصر جديد للجهاز الإدارى للدولة

- 20 ألف وحدة سكنية فى مدينة «بدر» للموظفين.. وخطة لتوفير وسائل النقل

- الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% وتسليم الوحدات للموظفين مسئولية مجلس الوزراء و9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط النقل

- رئيس شركة العاصمة الإدارية: نسابق الزمن لتقديم خدمات متميزة.. وإطلاق أول تطبيق إلكترونى لرواد المدينة قريباً

- نعمل على إنشاء مستشفيات لخدمة السكان والمحال التجارية بدأت تقديم خدماتها للسكان الجدد

- جميع المشروعات تموَّل من الاستثمار مع الشركات وطرح الأراضى.. ونمتلك 230 ألف فدان «أصول»

الصفحة الخامسة

- رئيس «التنظيم والإدارة»: تطبيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص يرسخ «الحوكمة» والتحول الرقمى يطور عقلية الموظف مع تطوير البنية التحتية لـ«الجهاز الجديد»

- «الشيخ»: رسَّخت تكافؤ الفرص فى التعيينات الحكومية.. ومنحت المرأة حقوقها فى المناصب القيادية

- الاهتمام بتطبيق الإصلاح التشريعى وتنمية القدرات وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة

- مكاسب الانتقال إلى «الإدارية»: تقليل الكثافة المرورية فى «القاهرة».. وتسهيل دولاب العمل الحكومى وتوفير حياة متكاملة تتسم بالتكنولوجيا والرقمنة 

- خبير تنمية عقارات: ستقضى على ظاهرة «عطل السيستم».. وتعمل بتكنولوجيا «مدن الجيل الرابع»

- استشارى طرق: توفير وسائل مواصلات آمنة تقلل من الزحام والنفقات والانبعاثات الكربونية

- وزير التنمية الإدارية الأسبق: الانتقال لـ«الإدارية» يقضى على 80% من الفساد والبيروقراطية داخل الجهاز الإدارى

- سيستم لأرشفة بيانات مليار مستند تخص موظفى الجهاز الإدارى وعددهم 5 ملايين

- لجأنا إلى شركات عالمية متخصّصة فى تطوير الأجهزة الإدارية بالعالم مشهود لها بالكفاءة

الصفحة السادسة

- دراسة كل القضايا والملفات التى تلامس حياتهم.. وحلول عاجلة للمعوقات 

- قضايا «الشباب» على طاولة المناقشات 

- الأحزاب: تمكينهم ضرورى ولا لتكريس فكرة صراع الأجيال

- «التجمع»: استغلالهم لصالح المجتمع أمر مهم.. و«الوفد»: المشروعات المطروحة للنقاش تجسد الواقع الحقيقى

- «المصريين الأحرار»: قادة المستقبل ويمثلون 60% من المجتمع.. ويجب دعمهم من أجل تربية نشء جديد لا يعرف اليأس

- أحمد فتحى: مقترحات بفصل وزارة الشباب عن الرياضة وتحويلها إلى مجالس قومية 

- مُقرِّر لجنة الشباب: نسعى للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.. وهدفنا تأهيل قيادات حقيقية 

- طلاب الجامعات قادرون على تحقيق نجاحات كبيرة فى كل المجالات ويواجهون صعوبات تحتاج إلى حلول جذرية

الصفحة السابعة

- الأحزاب تضع «روشتة» تطوير وتعزيز «الحياة السياسية»

- مطالب بالسماح بممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل الفعاليات السياسية ومراعاة الحوكمة المالية والإدارية

- «حماة الوطن»: لجنة الأحزاب واختصاصاتها تحتاج لإعادة نظر.. و«مستقبل وطن» يدعو لتداول السلطة داخل الحزب

- «الشعب الجمهورى» يطالب بالدعم وتنظيم الدمج

- مطالب بتشكيل مجلس أعلى لـ«المحليات» للنظر فى الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن وتنسيق العمل فى المحافظات

- «البنا»: هناك معاناة من فراغ المجالس المحلية لأكثر من 11 سنة.. و«الكحيلى»: النقاش الجاد يفضى إلى حلول نهائية للقانون الجديد 

- «عبدالوهاب»: المجالس المحلية هى الأقرب للمواطن ويجب أن تكون جاهزة لتدبير احتياجاته اليومية

- «التنسيقية»: نسعى لتحقيق مناخ سياسى مستقر.. وندعو لدعم الأحزاب السياسية الناشئة

- «جهاد»: تشجيع الكيانات السياسية المتشابهة فى الأيديولوجية على الاندماج.. و«الشناوى»: لا بد من تشريع يفضى إلى مجالس محلية منتخبة

الصفحة الثامنة 

- «الأميرة حبي أنا».. مميزات جديدة للاعبي الأهلي في لائحه «الثواب» للفوز بدوري الأبطال.. الفريق يعود للدوري من بوابة إنبي.. و7 تغيرات منتظرة في التشكيل

- الثمن بالملايين.. الزمالك يستعد للتجديد لـ«صبحي» وشراء «هالاند الكونغولي»

- نحن الأبطال.. احتفالات ضخمة في الستي.. ورقم استثنائي لـ«محرز»

- كلنا فينيسيوس.. العالم ينتفض للدفاع عن اللاعب ضد العنصرية الرئيس البرازيلي يتدخل.. قرارات حاسمة من «فيفا»

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