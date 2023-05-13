مقرر العمل الأهلي بالحوار الوطني: رؤية جديدة للتعاونيات لدعم الطبقة المتوسطة

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستجتمع، غدا، لمناقشة ملف تحدي التعاونيات، حيث سيتم الاستماع لآراء جميع المتخصصين حول شكل العمل التعاوني في المرحلة المقبلة، وستكون هناك رؤية جديدة خاصة بالتعاونيات مستقبلا.

البدوي: نستمع لآراء كل المتخصصين

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل والمُذاع على فضائية «الحياة»، أن اللجنة ستقوم بالاستماع لآراء كل المتخصصين والأحزاب والأطراف المحايدة من أجل تحديد شكل التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الطبقة المتوسطة كانت ستستفيد من التعاونيات، كما يرى المتخصصون أهمية كبرى في إعادة دور التعاونيات من جديد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن التعاونيات في السابق كانت تسهل على المواطنين الحصول على شقق للإسكان أو سلع من الجمعيات الاستهلاكية، فضلا عن أراضي ومنتجات زراعية، والطبقة المتوسطة كانت المستفيد الأكبر من التعاونيات.

وأكد أنه لا بد أن تلعب التعاونيات دورا رئيسيا خلال المرحلة المقبلة من أجل خدمة المجتمع والطبقة المتوسطة، متابعا: «افتقدنا التعاونيات خلال الفترة الماضية، وسهلت كثيرا على المواطنين في السلع والشقق والجمعيات الاستهلاكية والأراضي والمنتجات الزراعية».