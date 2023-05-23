خريطة القوافل الطبية بمبادرة «حياة كريمة» في 4 محافظات.. اعرف التخصصات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حيا كريمة»، يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و4 مايو 2023، للكشف والعلاج المجاني في عدة تخصصات طبية.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أماكن القوافل الطبية لوزارة الصحة ضمن المبادرة في 4 محافظات، وكذلك التخصصات الطبية التي تشملها.

التخصصات الطبية ضمن المبادرة

وتشمل التخصصات الطبية لقوافل وزارة الصحة الآتي:

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة والتحاليل.

وتتواجد مع القافلة صيدلية متكاملة، تضم عددا من أنواع العلاج المختلفة، التي تصرف بالمجان للأهالي، فضلاً عن نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة إلى المستشفيات التابعة للوزاة.

أماكن القوافل الطبية

وتتوزع القوافل الطبية على 4 محافظات وتسهدق القرى الأكثر احتياجًا على النحو التالي:

- قرية التتالية بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

- الكيلو 21 بمركز العجمي في محافظة الإسكندرية.

- قرية كومبرة بمركز كرداسة في محافظة الجيزة

- قرية الجديدة بمرز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

مبادرة «حياة كريمة»

وتحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن الأكثر احتياجا، بإنشاء مشاريع خدمية متنوعة تشمل كل القطاعات الخدمية التي يحتاج لها المواطن في حياته اليومية، بما في ذلك القطاع الصحي، حيث تهتم «حياة كريمة» بالحفاظ على صحة المواطن بشتى الطرق الممكنة.