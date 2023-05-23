إصابة 6 طلاب في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 6 طلاب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، بمدخل قرية عطا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص ببني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية عطا في مركز بني مزار، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين جميعهم طلاب.

نقل 6 طلاب إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة بشوي رضا حلمي 19 عاما، مرزوق ناجح نجيب 22 عاما، نادر مجدي حلمي 17 عاما، إبرام مجدي نجيب 18 عاما، سامح كمال فايز 22 عاما، كيرلس ناصر ناجح، جميعهم طلاب يقيمون في مركز بني مزار.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور للفحص ورفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه وتسيير الحركة بالطريق.