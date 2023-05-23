الحوار الوطني.. «الصناعة والاستثمار» الطريق إلى اقتصاد قوي (ملف خاص)

لا يوجد تقدم اقتصادى دون تصنيع، ولا تنمية شاملة دون استثمارات، ولا حوار وطنى شامل دون التطرق إلى هاتين القضيتين الهامتين، هكذا أدركت إدارة الحوار الوطنى، فحرصت على إدراج الصناعة والاستثمار على طاولة مناقشات المحور الاقتصادى المكون من 8 لجان نوعية، وتخصيص يوم كامل على مدار 4 جلسات لإفساح المجال أمام كافة وجهات النظر والمقترحات والآراء.

امتدت اليوم، المناقشات لأكثر من 10 ساعات، من الحادية عشرة صباحاً، خبراء ومتخصصون ومسئولون وحزبيون من كافة التيارات السياسية والاتجاهات الاقتصادية، الجميع جالس على طاولة واحدة لبحث كيفية دعم وتطوير قطاع الصناعة، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر.

تنوعت وجهات النظر، وتعددت المقترحات والتوصيات، على مستوى قطاع الصناعة كان هناك اتفاق على ضرورة تحديد خريطة صناعية لمصر تشمل المحافظات المختلفة، وتركز على المجالات المهمة التى تستطيع مصر المنافسة عليها إقليمياً ودولياً، كما طالب المشاركون بإنهاء تداخل الاختصاصات ومواجهة البيروقراطية التى تقف حجر عثرة فى كثير من الأوقات.

أما على مستوى الاستثمار، فقد اتفق الحاضرون على أهمية إجراء تعديلات تشريعية واسعة وإعداد قانون موحد للاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب وتثبيت السياسات الضريبية لمصر، بما يدعم من دراسات الجدوى، فضلاً عن إطلاق خطة ترويج عالمية لجذب الاستثمارات إلى مصر.

مع مناقشات اليوم، يكون قد وصل المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى إلى منتصف الطريق، حيث انتهى من بحث ومناقشة قضايا 4 لجان، هى: الصناعة والاستثمارات والحماية الاجتماعية والسياحة، فيما من المقرر أن يواصل مناقشات بقية قضاياه المدرجة على لجانه الثمانى، خلال الأسابيع المقبلة.