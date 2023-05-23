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ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس جهة رقابية.. وعلى النواب تفعيل أدواتهم بالبرلمان

كتب:

يسرا البسيوني
07:19 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تعليقاً على حديث النائب أحمد بلال البرلسي ممثل الحكومة في جلسات الحوار الوطني، إنهم في الحوار الوطني ليسوا جهة محاسبة للحكومة أو الآخرين، مضيفا: «إن كانت القاعة للحساب فكلنا نستحق الحساب».

الحوار الوطني

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، خلال مداخلته في لجنة الصناعة لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.. (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إلى أنّ حضور الحكومة للجلسات النقاشية تم بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء، الذي رحّب بحضور أي ممثل للحكومة في الجلسات.

الجلسات النقاشية للحوار الوطني

وأكد رشوان أن حضور الحكومة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني أمر مهم، وتابع: «من قواعد الحوار أننا هنا لسنا جهة رقابية».

وطالب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة، موضحًا: «أرجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية في البرلمان لمحاسبة الحكومة».

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بقلم يسرا البسيوني