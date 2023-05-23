القبض على هارب من 46 حكما قضائيا بالسويس

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من «مالك إحدى الشركات» بتوكيل رسمي، وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية بدعوى أن مالك الشركة «الموكل» هارب من عدة أحكام قضائية صادرة ضده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن مالك الشركة المذكور، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وصادر ضده 46 حكما قضائيا بتهم «شيك - تبديد»، كما أشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

تحديد مكان المذكور بنطاق محافظة الجيزة

وبتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مكان المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه بمحل اختبائه.