حملة أمنية بأسيوط تضبط 32 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفذ 418 حكما
كتب:
محمد بركات
12:58 م | السبت 20 مايو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة أرشيفية
تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .
حملة أمنية في أسيوط
فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة ساحل سليم)أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد (32) قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 رشاش جرينوف – 10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 11 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم لعدد 11منهم معلومات جنائية).
قضايا المخدرات
ضبط عدد (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).
تنفيذ عدد (418) حكما قضائيا متنوعا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .