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حملة أمنية بأسيوط تضبط 32 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفذ 418 حكما

كتب:

محمد بركات
12:58 م | السبت 20 مايو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة أرشيفية

وزارة الداخلية ـ صورة أرشيفية

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

حملة أمنية في أسيوط

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة ساحل سليم)أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (32) قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 رشاش جرينوف – 10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 11 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم لعدد 11منهم معلومات جنائية).

قضايا المخدرات

ضبط عدد (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (418) حكما قضائيا متنوعا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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بقلم محمد بركات