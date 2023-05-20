حملة أمنية بأسيوط تضبط 32 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفذ 418 حكما

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

حملة أمنية في أسيوط

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة ساحل سليم)أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (32) قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 رشاش جرينوف – 10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 11 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم لعدد 11منهم معلومات جنائية).

قضايا المخدرات

ضبط عدد (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (418) حكما قضائيا متنوعا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .