رانيا فريد شوقي تطمئن جمهورها على صحتها بعد رسالتها الغامضة: أنا بخير

نشرت رانيا فريد شوقي عبر «فيس بوك»،: «يا رب عمر على قد الصحة يا رب ما تكتب علينا الرقدة وخصوصا في المستشفيات».

وظن البعض أنها تعرضت لوعكة صحية، وتواصلت «الوطن» مع رانيا؛ للاطمئنان عليها، وقالت: «الحمد لله أنا بخير».

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي خارج السباق الدرامي، كان مسلسل «أبوالعروسة 3»، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن بينهم سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريغ، صفاء الطوخي، أحمد صيام.