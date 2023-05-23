رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رانيا فريد شوقي تطمئن جمهورها على صحتها بعد رسالتها الغامضة: أنا بخير

كتب:

أبانوب رجائي
10:30 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي

نشرت رانيا فريد شوقي عبر «فيس بوك»،: «يا رب عمر على قد الصحة يا رب ما تكتب علينا الرقدة وخصوصا في المستشفيات».

وظن البعض أنها تعرضت لوعكة صحية، وتواصلت «الوطن» مع رانيا؛ للاطمئنان عليها، وقالت: «الحمد لله أنا بخير».

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي خارج السباق الدرامي، كان مسلسل «أبوالعروسة 3»، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن بينهم سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريغ، صفاء الطوخي، أحمد صيام.

اقرأ المزيد:

رانيا فريد شوقي: فوجئت بحذف دوري من أعمال فنية دون إبلاغي

رانيا فريد شوقي: والدي عمره ما تمنى «يجيب ولد» وخلد اسمه بنفسه

رانيا فريد شوقي: والدي كان يتمنى الحصول على لقب فنان الشعب وتصوير فيلم في الكعبة

رانيا فريد شوقي بعد مشاهدة «Elvis»: عملت دماغ فن.. توم هناكس يستحق أوسكار
بقلم أبانوب رجائي