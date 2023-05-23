عالم أزهري عبر قناة الناس: الله جعل اليتيم أمانة في عنق المجتمع كله

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن الوصاية المالية على القُصر، تختلف عن الحضانة، وقد عرفها العلماء في اللغة، لافتا إلى أن الوصاية في الشرع هي ولاية شخص على غيره بأن يدبر له أمور حياتية المتعارف عليها من مأكل ومسكن وتعليم وإعمال للمال الذي تركه والده.

الوصايا مبدأ عام

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، قائلا «الوصاية هي أمانة لمن ولي عليه، والله أراد أن يطمئن الجميع على أولادهم، فجعل مبدأ الوصايا على الأيتام مبدأ عاماً ولم يخص به أحد وهذا ما جاء في القرآن الكريم».

واستكمل: «الله سبحانه جعل اليتيم أمانة في رقبة المجتمع كله، في كل حاجة، يعني الوظيفة المنوط بها هي إصلاح هذا اليتيم والمحافظة على أمواله حتى يميز بين ماله ويعمل فيه، ويدبر شؤون حياته، هذا ما أشار عليه رب العزة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.