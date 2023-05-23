مصرع طالب صدمته سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي طالب مصرعه صدمته سيارة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالب في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالكليو 140 بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطالب المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى حاتم نور الدين السيد عبد العليم، 16 سنة، مقيم سوهاج، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.