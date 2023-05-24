«أنس» ابن دمياط بطل عالمي في «الجيو جيتسو» يحصد البطولات في عمر الـ15 عاما

استطاع أنس عزت سعد صاحب 15 عاما، مقيم بمدينة دمياط، ولاعب الجيو جيتسو البرازيلى «MMA» أن يحصد عدة بطولات في هذه اللعبة القتالية، بدأ التدريب والانضمام من عمر 12 عاما منذ أواخر عام 2020 وحصل خلال 3 أعوام على عدة بطولات عامي 2021،2022 وحصل فيها على المركز الأول فى بطولة sbjj الدولية، وبطولة مصر المفتوحة ببدلة وبدون بدلة، وبطولة الجمهورية MMA، بحسب ما قاله اللاعب.

لعبة الجيو جيتسو البرازيلية

واستكمل أنس عزت حديثه لـ«الوطن»، أنه بعد ذلك شارك في بطولة الجيو جيتسو البرازيلي الدولية العالمية Ajb حقق مركز أول وميدالية ذهبية في شهر مارس 2023، مشيرا إلى أن لعبة «الجيو جيتسو البرازيلي» من أقوى الألعاب القتالية حيث تعتمد على الذكاء واللياقة البدنية العالية ومرونة الجسم والتركيز وسرعة البديهة.

تدريبات مكثفة

وأضاف أنس لـ«الوطن»، أنه يتمرن 6 أيام في الأسبوع، لمدة ساعتين يوميا، وقبل أي بطولة يتمرن ساعة ونصف نهارا بجانب ساعتين ليلا ويستعد للبطولة قبلها بشهر بتدريبات مكثفة، أنه يحلم بأن يحقق رقما قياسيا ويرفع اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية وأن يكون أفضل لاعب MMA في العالم ويتمنى تدعيم الدولة للعبة.

اللياقة البدنية العالية وسرعة البديهة

ويقول الكابتن محمد الموجى المسؤول عن تدريب اللاعب أنس عزت، لـ«الوطن»، إنه يتمرن من عمر 12 عاما، ولاحظ فيه اللياقة البدنية العالية وسرعة البديهة والذكاء ومن عام 2021 حتى الآن اشترك في عدة بطولات، وحصل على المراكز الأولى وميداليات ذهبية وآخر بطولة شارك فيها البطولة الدولية العالمية لمحترفي «الجوجيتسو البرازيلي» Ajb والتي أقيمت فى شهر مارس 2023 وهى بطولة دولية عالمية بتنظيم إماراتى على أرض مصر وتم إقامتها «العاصمة الإدارية» بمشاركة 560 لاعبا ولاعبة من 25 دولة حول العالم حقق خلالها مركز أول وميدالية ذهبية فى وزن 72 كيلوجراما.