طرق سهلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2023.. «هتستلمها خلال دقائق»

لا يزال الحديث عن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2023 عن طريق الإنترنت لا ينتهي، فالكثير من المواطنين أصبح كل اهتمامهم استخراج البطاقة خلال دقائق أون لاين، عن طريق موقع وزارة الداخلية والتي يساعد بشكل كبير على نجاح عملية استخراج البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والقيد العائلي وغيرها من الأوراق الرسمية في دقائق معدودة، ولذلك تستعرض «الوطن» طرقا سهلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2023، هتستلمها خلال دقائق.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2023

هناك عدة خطوات واضحة يجب اتباعها عن الدخول على موقع وزارة الداخلية لعملية استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2023، كالتالي:

الخطوة الأولى: الدخول هنـــــا على موقع السجل المدني الخاص بالسجل المدني، أما في الخطوة الثانية: تسجيل البيانات الخاصة بطالب الخدمة لاستكمال تجديد بطاقة الرقم القومي، وفي الخطوة الثالثة: اختار طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية سواء عبر الدفع الإلكتروني أو النقدي عند الاستلام، أما في الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة «الموافقة» التي تظهر على الشاشة للاستمرار في تنفيذ الخدمة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين2023

هناك شروط يجب اتباعها عن الاهتمام بالدخول لاستخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023، أن يكون المستند المطلوب استخراجه، إلكترونيا مطابقا للبيانات المسجلة في مكاتب السجل المدني مثل الحالة الاجتماعي ومحل الإقامة والمهنية، وعدم المطالبة بتغير تلك البيانات، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي

يختلف حسب التوقيت المحدد لاستلام البطاقة الجديدة، فتم إصدار 4 أنواع من الاستمارات تختلف كل منها عن الأخري حسب المدة المحددة لتسليم البطاقة وهي:

1- استمارة vip أو المميزة سعرها بـ 305 جنيهات وهي التي تمكن المتقدم استلام البطاقة بعد ساعتين فقط بعد تسليمها.

2- الاستمارة المستعجل سعرها بـ 175 جنيهًا وهي تمكن صاحبها استلام البطاقة بعد 24 ساعة فقط من تاريخ تسلمها.

3- الاستمارة العاجلة سعرها بـ 125 جنيهًا وهي تمكن طالب الخدمة استلام البطاقة بعد 3 أيام من تاريخ تسليمها للموظف المختص.

4- الاستمارة العادية سعرها بـ 50 جنيها وهي القديمة يتم أستلام البطاقة من خلالها بعد 15 يومًا من تاريخ تسلم الاستمارة إلى الموظف.