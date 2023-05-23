ضبط 150 طن قمح في موقع تجميع غير رسمي خلال حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بحركة تداول الأقماح، للقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 150 طن قمح داخل مخزن غير رسمي في أبو حمص، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتوريدها للشون والصوامع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وجاءت الحملة التموينية تحت قيادة مجدي الخضر ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية.

تكثيف الحملات الرقابية

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن.

وشهدت مدينة شبراخيت أمس، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية، لإنتاج خبز ناقص الوزن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت أيضا مدينة كوم حمادة، حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات منتهية الصلاحية.