5 معلومات عن عشق الطليان مدينة مرسى مطروح.. رحلات شارتر مباشر (صور)

ارتباط غير عادي من السياح الأجانب القادمين من مختلف دول أوروبا خاصة إيطاليا، في ظل عشق وارتباط غير عادي للطليان بمدينة السحر والجمال «مرسى مطروح» لقضاء أجمل الأوقات بها من خلال وفود سياحية تصل مطروح للاستمتاع بالمزارات السياحية المختلفة.

بدء موسم السياحة الأجنبية في مرسي مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إن الموسم السياحي الجديد لعام 2023 بدأ بالفعل اليوم الثلاثاء مع نزول أول طائرة شارتر مطار مرسي مطروح قادمة من إيطاليا تحمل على متنها 187 سائح إيطالي من كبار وشباب وأسر وأطفالهم، وجرى استقبالهم بالورود والشيكولاته ومن خلال الاطفال وتوزيع الكتيبات والبرشورات التي مدون بها جميع المعلومات عن اهم المزارات السياحيه على مستوى محافظه مطروح في جميع المدن للتعرف على مطروح وما يميزها من مناطق سياحية متنوعة من سياحة شاطئية وسياحة بيئية وسياحة سفاري والسياحة العلاجية والسياحة الأثرية مترجمة باللغه الايطالية.

5 معلومات عن انجذاب الطليان لمدينة مرسى مطروح

وأضاف محافظ مطروح أن الطليان يرتبطون بمدينة مرسى مطروح لعدة أسباب، وننشر 5 معلومات حول عشقهم للمدينة الساحلية وهي كالتالي:

- طقس إيطاليا مشابه لأجواء طقس مرسى مطروح حيث تسجل درجات في روما 26 - 14 اليوم بينما تسجل في مطروح 24 - 17.

- شواطئ مطروح البكر الخلابة الخالية من أي تلوث، ذات الألوان الفيروزية والتي تشاهد خلالها اللون السماوي والأزرق الفاتح والغامق مع الرمال البيضاء الناعمة التى يحبها السياح الطليان.

- وجود أماكن أثرية ومتاحف في مرسى مطروح يحرص الطليان علي زيارتها.

- وجود المعظمة الإيطالية في مدينة العلمين والتي تضم رفات الجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية مع قوات المحور.

- استمتاع الطليان برحلات السفاري في صحراء مطروح وسيوة وهي من اجمل الرحلات التي تجذب الطليان خلال تواجدهم في مطروح.

وفود سياحية من إيطاليا وأوروبا

وأوضح محافظ مطروح ان هناك تنسيقا مع الشركات السياحية والفنادق الكبرى في مدينة مرسى مطروح باستقبال المزيد من رحلات الطيران التي تنقل الوفود السياحية الإيطالية من مطارات إيطاليا إلى مطار مرسى مطروح الدولي بالإضافة إلى وفود سياحية من العديد من الدول الأخرى والجاري التنسيق معهم مثل اليونان وأوزباكستان وأوكرانيا وغيرها لزيارة أهم المعالم السياحية في مطروح خلال الموسم السياحي الذي ينطلق في شهر مايو من كل عام وحتى نهاية شهر سبتمبر.