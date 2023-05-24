أستاذ علوم سياسية: الدول العربية تمتلك قدرة كبيرة من المناورة مع القوى الكبرى

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر اختفى خلال الـ15عامًا الماضية، ولكن خلال الفترة الأخيرة ظهر بشكل مكثف في الإعلام، رغم أن هذا الرجل سيكمل الـ100 عام خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن عودة ظهور «كيسنجر» تعني عودة أفكاره مرة أخرى في الولايات المتحدة.

العالم في حالة صراع دائم

وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن أفكار «كيسنجر» قائمة على الواقعية، فالعالم في حالة صراع دائم، وإعداد وفاق في العالم لن يحدث إلا من خلال توازن بين القوى الكبرى في العالم، مشيرًا إلى أن «كيسنجر» يرى أن الصين هي المنافس الأكبر للولايات المتحدة، ولكن هناك ضرورة لإبعاد بكين عن موسكو.

ولفت إلى أن «كيسنجر» تحدث بأن حالة العداء مع روسيا ليست ظاهرة صحية، مشددًا على ضرورة العمل على التعاون مع روسيا في بعض المجالات، ودمجها مرة أخرى في أوروبا.

حل أزمات الملف اليمني والليبي والسوداني

وأشار إلى أن هناك ضرورة للتعامل مع القضايا العربية بشكل واعٍ، فإيران وتركيا متواجدان في المنطقة، ولن تتغير هذه الجغرافية، مشيرًا إلى ضرورة التوافق مع الدول الإقليمية، من أجل تحقيق تنمية في المنطقة.

ولفت إلى أن الدول الإقليمية تستطيع أن تشكل الإقليم، وحل الأزمات الموجود سواء في الملف اليمني أو الليبي أو السوداني، بعيدًا عن انتظار مبعوث أممي من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الدول العربية تمتلك قدرة كبيرة من المناورة مع القوى الكبرى، وهذا ظهر في القمة العربية الأخيرة، فوجود الرئيس الأوكراني في القمة نوع من إحداث توازن في العلاقات بين القوى الكبرى.