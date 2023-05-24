تنفيذ 14 مشروعا بقرى حياة كريمة في أسيوط.. مواقف نموذجية وأسواق حضارية

مواقف نموذجية وأسواق حضارية ووحدات إطفاء، تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالقرى في محافظة أسيوط، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل حضاري والارتقاء بمستوى الخدمة.

ونفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري، 14 مشروعًا كمرحلة أولى بأسيوط، تشمل مواقف نموذجية وأسواق حضارية ووحدات إطفاء، بتكلفة إجمالية تخطت 74 مليون جنيه.

إنشاء أسواق حضارية بأسيوط ضمن حياة كريمة

وقال خالد علي، أحد مواطني أسيوط، إنّ الأسواق النموذجية التي يجري تنفيذها بالقرية ضمن حياة كريمة، تعد من أبرز المشروعات التي تُنفذ بالقرى، كونها تقضي على زحام وعشوائيات الباعة المنتشرين بالشوارع، وذلك سوف يساعد في القضاء على المشكلة نهائيًا، ويجعل المواطن يتجول ويشتري مستلزماته من مكان حضاري بشكل جميل، بعيدًا عن العشوائيات، وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل.

وأضاف أحمد دياب، مواطن آخر، أنّ المواقف النموذجية التي تُنفذ بالقرى، تعد نقلة نوعية كبيرة في خدمة المواطنين، من خلال توفير مكان يحتوي على جميع الخدمات، وأماكن انتظار للركاب بشكل آدمي بدلًا من الانتظار في الشوارع، وكذلك وحدات الإطفاء.

موقف سيارات أولاد إلياس

ومن جهته، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء وتسليم مشروع إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس بمركز صدفا النموذجي، الذي جرى تنفيذه من قبل هيئة الأبنية التعليمية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأُنشئ على مساحة 230 مترًا مربعًا بتكلفة مليون و566 ألف جنيه، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين ومراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أهمية مشروعات مواقف السيارات النموذجية التي يجري إنشاؤها بمختلف قرى حياة كريمة.

وأضاف محافظ أسيوط في تصريحات صحفية، أنه يجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضرية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها، بناءً على البروتوكول الذي جرى توقيعه مع هيئة الأبنية التعليمية، والإشراف على تنفيذ 14 مشروعًا كمرحلة أولى، تتضمن أسواقًا ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل، التي جرى تنفيذها وتسليمها بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليونًا و793 ألف جنيه.