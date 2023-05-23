محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم التأخير فيها.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته اليوم، بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري التخطيط والإدارات المعنية، وصبحية أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بشمال سيناء، على إنهاء مشروعات الخطة قبل نهاية يونيو المقبل، والإعداد لتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة للعام المقبل.

توزيع التخصصات على حسب الاحتياج

وخلال الاجتماع، تم توزيع مخصصات الخطة طبقا لمطالب واحتياجات المدن والمراكز على مستوى المحافظة، ومراعاة تنفيذ مشروعات الاستكمال لبعض المشروعات، كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمشروعات الخطة الاستثمارية واتباع ضوابط تنفيذ الخطة، موجها مجالس المدن بالانتهاء من الأعمال والمشروعات الموكلة إليها بعد حصولها على المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة.

تنفيذ الخدمات على مستوى المحافظة

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ في كافة المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي.

وطالب المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن، بالالتزام بالكتاب الدوري رقم 48 لسنة 2022، والالتزام بتنفيذ كل ما جاء فيه.

يذكر أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بلغت مليار و123 مليونا و112 ألف جنيه، وتم توزيعها على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة وفي مختلف البرامج من كهرباء وطرق وتحسين بيئة وتدعيم وحدات محلية، إلى جانب الأمن والإطفاء والمرور.