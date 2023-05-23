«الغرف السياحية»: إيرادات السياحة ستبلغ 15.5 مليار دولار بنهاية 2023

قال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بعد إعلان وزارة السياحة والآثار زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بنحو 40% خلال الربع الأول من العام الجاري، فإنّ من المتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إلى مصر في نهاية العام الجاري، إلى نحو 15.3 مليون سائح.

زيادة مطردة في الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأضاف الوصيف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم غرفة المنشآت الفندقية بأحد فنادق القاهرة، أنّ من المتوقع وصول الإيرادات السياحية لعام 2023 إلى نحو 15.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّ هناك زيادة مطردة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالي.

زيادة الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان

ومن جهته قال محمد أيوب، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس شعبة الفنادق العامة في الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عمل الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان «رحلات النيل كروز»، خلال الموسم السياحي الشتوي الماضي كانت جيدة للغاية، لافتًا إلى أنّ عدد الفنادق العائمة التي عملت خلال الشتاء الماضي بلغت نحو 170 فندقًا.

مصر تمتلك 262 فندقا عائما

وأضاف أنّه في ظل زيادة الطلب على حجوزات رحلات النيل كروز، خلال الموسم الشتوي المقبل، فإنّ عدد الفنادق العائمة التي ستعمل خلال الشتاء المقبل ستبلغ نحو 195 فندقًا، لافتًا إلى أنّ عدد الفنادق العائمة التي تملكها مصر سواء العاملة أو التي تحت الصيانة تبلغ نحو 262 فندقا.