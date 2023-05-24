ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمادة العلوم في بني سويف اليوم

تختتم مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في جميع مدارس المحافظة بمادة العلوم، وسط إجراءات تضمنت تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، التزامًا بالإجراءات الاحترازية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، الخميس الماضي 18 مايو، وتنتهي اليوم الأربعاء بمادة العلوم، وسط تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرارها، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي ومراجعة المادة العلمية فنيًا.

موعد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف

وكشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنّ موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة بني سويف، ستُعلن عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة، بجميع المدارس في المحافظة، وعقب اعتمادها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إذ ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم اليوم.

أعمال التصحيح أولًا بأول

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أنّ أعمال التصحيح تجري أولًا بأول، وفق القواعد المعمول بها في أعمال التصحيح، مع اتخاذ جميع الإجراءات نحو المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية دون تصحيح، كذلك التدقيق في أعمال الرصد.