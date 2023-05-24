عروض فرعونية خلال فعاليات اليوم الأول للاجتماع السياحي السنوي بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، أكبر حدث سياحي عالمي يُقام للمرة الأولى في مصر، باستضافة الاجتماع السياحي السنوي بمشاركة 200 شركة سياحية على مستوى العالم، وذلك تحت شعار «get together»، وبحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وإيهاب شكري عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، وريمبرت أويلنج الخبير السياحي العالمي، وعمر القاضي رئيس هيئة التنشيط السياحي.

عروض فرعونية في حدث سياحي بالغردقة

شهد الحدث العالمي، حفلًا أُقيم خصيصًا لهذه المناسبة أمس، ضم عروضا فرعونية، إذ ارتدت الفرق الزي الفرعوني، في ظل انبهار السياح الأجانب وممثلي شركات السياحة العالمية، فضلًا عن تنظيم جولات سياحية بالدرجات للضيوف، لتفقد عدد من فنادق ومعالم الغردقة السياحية.

وأعرب محافظ البحر الأحمر، في أولى أيام الفاعلية التي تستمر لأربعة أيام، عن سعادته لاختيار مدينة الغردقة لتكون وجهة الحدث العالمي داخل مصر، لافتًا في بيان صحفي، إلى تجميع أكبر صناع ومصدرين للسياحة في العالم، لبحث زيادة أعداد السياحة وفتح مناخات تسويقية جديدة.

المقصد السياحي المصري

وأشار إيهاب شكري عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الهدف من استضافة الحدث العالمي، هو تعريف ممثلي شركات السياحة العالمية بالمقصد السياحي المصري.

ومن جهته، أهدى كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، درع التكريم إلى ريمبرت أويلنج الخبير السياحي ورئيس مجلس إدارة شركات سياحية عالمية، لافتًا إلى أنّ مدينة الغردقة أصبحت تنافس المقاصد السياحية العالمية مع التطور الكبير الذي تشهده في مختلف القطاعات.