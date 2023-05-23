«مولد شعبي» لتنشيط حركة السياحة على شواطئ الغردقة

شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، إقامة مولد شعبي يضم فقرات تمثل تقاليد وعادات المولد من كل محافظة في مصر، بهدف تعريف السائحين بتراث وثقافة المصريين، الأمر الذي لاقى استحسان وإعجاب الزوار وساهم في إثراء تجربتهم السياحية، وتعزيز صورة البلد كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة.

مولد على شواطئ الغردقة

ونظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة «مولد شعبي» للسائحين من نزلاء الفنادق يضم صورًا وفقرات تمثل جميع المحافظات المصرية، وفقرات فنية مختلفة ومتنوعة من ألعاب المولد مثل ألعاب السيرك، والمراجيح، ومسرح العرائس، وضرب الودع، وفقرات البخور وشرب الجبنة وركوب الخيل وفلكور شعبي، ورقص بالطبل و المزمار البلدي.

الهدف لتنشيط السياحة بالغردقة

وكشف نبيل حسين منظم فعاليات المولد بالغردقة، أن هذا يأتي في إطار الحرص على خلق جو ترفيهي وعمل كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ، وتعريف الأجانب بالعادات والتقاليد المصرية والمناسبات والاجتماعية.

ولفت «حسين» في تصريحات لـ«الوطن» أن السياح الذين شهدوا المولد من جنسيات مختلفة من المانيا و التشيك والنمسا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفاكيا، وحرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية.

وأكد أن المدينة قد أصبحت وجهة مفضلة للسائحين الأجانب من مختلف دول العالم، حيث تستقطب الآلاف من السياح يوميًا عبر العشرات من رحلات الطيران.