إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بكفر الشيخ

أُصيب خلال الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، في حادث تصادم دراجتين ناريتين علي طريق «الحامول - بلطيم»، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول استقبال مستشفى الحامول المركزي 3 مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين علي طريق «الحامول - بلطيم».

وبالفحص تبين إصابة كل من، «م.ع.أ.ا»، 25 سنة، من قرية تعاون أول، بمركز الحامول، بجروح متفرقة بالجسم، و«ر.خ.ا»، 25 سنة، من قرية التمانين، بمركز الحامول، بجروح متفرقة بالجسم، و«عوض عبد الله عبد العظيم»، 18 سنة، من قرية تعاون أول، بجروح متفرقة بالجسم.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى الحامول المركزي، تحت إشراف الدكتور أحمد مصباح، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.