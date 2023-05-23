إصابة 4 بينهم طفلة في حادثي سير ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة في حادثي سير بطرق بني سويف، اليوم الثلاثاء، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية شرق النيل

في الحادث الأول اصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية أمام سكن جامعة النهضة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما: «كيرلس. ن . م» مقيم قرية بياض العرب، 27 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«مايكل. م . ف» 29 سنة، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

إصابة اثنين صدمتهما سيارة

وفي الحادث الثاني أصيب إثنين بينهما طفلة في حادث أصطدام سيارة بهما بمدخل كوبري النيل القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابان في الحادث هما: «دينا . ي . م» 22 سنة، مقيمة مركز الفشن جنوب المحافظة، وشقيتها «شينا» سنتين، ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وجرى نقل المصابين الأربعة بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعتين.