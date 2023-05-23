إصابة شخصين في حادث تصادم بطنطا

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» وتوك توك، بالقرب من مفارق قرية سبرباي، بطنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لعمل الإسعافات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تصادم توك توك وموتوسيكل

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وتوك توك، على طريق طنطا الزراعي، بالقرب من مفارق قرية سبرباي، نتج عنه إصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة فتحي جمال فتحي، ويبلغ من العمر 30 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، واشتباه كسور، وهادي إبراهيم عيسى، 45 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات واشتباه كسور متفرقة في الجسد، وهما مقيمان بقرية كفر سبطاس، التابعة لمركز ومدينة طنطا.

رفع آثار الحادث

وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.